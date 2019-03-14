Son Dakika Haberleri: Endonezya ve Umman 10 Milyar Dolarlık Petrol Rafinerisi İnşa Edecek

Endonezya ve Umman 10 Milyar Dolarlık Petrol Rafinerisi İnşa Edecek

1 saat önce

Endonezya’nın, Doğu Kalimantan eyaletinde yeni bir petrol rafinerisi inşası için Umman ile anlaşma imzaladığı bildirildi. Republika gazetesinin haberine göre, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, resmi ziyaret kapsamında başkent Cakarta’ya gelen Ummanlı mevkidaşı Yusuf Alevi ile görüştü. Görüşmede, ülkenin kuzeyinde yer alan Doğu Kalimantan eyaletinde inşa edilecek petrol rafinerisi için Endonezya petrol şirketi Pertamina ve Umman’a […]The post Endonezya ve Umman 10 milyar dolarlık petrol rafinerisi inşa edecek appeared first on Enerji Enstitüsü.

Endonezya ve Umman 10 Milyar Dolarlık Petrol Rafinerisi İnşa Edecek, System.String[]
Endonezya'nın, Doğu Kalimantan eyaletinde yeni bir petrol rafinerisi inşası için Umman ile anlaşma imzaladığı bildirildi.

Republika gazetesinin haberine göre, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, resmi ziyaret kapsamında başkent Cakarta'ya gelen Ummanlı mevkidaşı Yusuf Alevi ile görüştü.

Görüşmede, ülkenin kuzeyinde yer alan Doğu Kalimantan eyaletinde inşa edilecek petrol rafinerisi için Endonezya petrol şirketi Pertamina ve Umman'a ait Yurtdışı Petrol ve Gaz Şirketi arasında anlaşma imzalandığı açıklandı.

Günde 300 bin varil kapasiteli ve 10 milyar dolarlık yatırımla inşa edilecek petrol rafinerisinin, 2025'te hizmete girmesinin beklendiği belirtildi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:00 

Kalimantan, Sektörel
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