Enerji Akademisi'ne Kayıtlar Başladı

22.01.2026 12:40
YÖK himayesinde kurulan Enerji Akademisi, enerji okuryazarlığını artırmayı hedefliyor.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) himayesinde kurulan Enerji Akademisi'ne kayıtlar başladı. Batman, Siirt, Mardin Artuklu ve Şırnak üniversiteleri ortaklığında kurulan Enerji Akademisi'nin, Güneydoğu Anadolu'nun enerji vizyonuna katkı sağlaması bekleniyor.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; Batman Üniversitesi öncülüğünde; Siirt Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) arasında imzalanan 'TRC3 Bölgesi Enerji Akademisi İş Birliği Protokolü' kapsamında kurulan akademiyle, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin enerji vizyonunun güçlendirilmesi, enerji okuryazarlığının artırılması ve enerji alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanıyor. Tamamı çevrim içi ve ücretsiz olarak tasarlanan Enerji Akademisi; lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra enerji sektöründe çalışan profesyonellere ve enerji alanına ilgi duyan geniş bir katılımcı kitlesine hitap edecek. Program kapsamında; 'yenilenebilir enerji', 'enerji verimliliği', 'enerji ekonomisi ve politikaları', 'tarım ve sanayide enerji kullanımı', 'enerji ve maden', 'kurumsallık ve sürdürülebilirlik' başlıklarında eğitimler sunulacak. Enerji Akademisi'nde alanında uzman hocalar, sektör temsilcileri ve yöneticiler tarafından herkese açık ve ücretsiz eğitimler verilecek.

AKADEMİ, 6 MODÜLDEN OLUŞACAK

Enerji Akademisi'ne başvurular, 30 Ocak Cuma gününe kadar, Batman Üniversitesi internet sitesinden online, ilgili üniversitelere ya da Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) üzerinden yüz yüze yapılabilecek. 2 Şubat-29 Mayıs 2026 tarihleri arasında yaklaşık 4 ay sürmesi planlanan Enerji Akademisi, 6 modülden oluşacak. Her modül, temel modül ile birlikte yaklaşık 80 saatlik kapsamlı bir eğitim içeriğini barındıracak. Devam ve başarı koşullarını sağlayan katılımcılara, taraf üniversitelerin onayıyla 'katılım ve başarı belgeleri' verilecek. Programı başarıyla tamamlayan katılımcıların, özellikle enerji sektöründeki istihdam süreçlerinde önemli bir avantaj elde etmesi bekleniyor. Enerji Akademisi'nin planlanması, akademik çerçevesinin oluşturulması, dijital altyapısının hazırlanması ve yürütülecek tüm faaliyetlerin eşgüdümü Batman Üniversitesi Enerji Koordinatörlüğü tarafından sağlanacak. Enerji alanındaki akademik birikimi ve bilimsel kapasitesiyle Batman Üniversitesi, akademinin merkez ve yönlendirici üniversitesi konumunda yer alacak.

Kaynak: DHA

Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

