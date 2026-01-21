Enerji Depolama Dönemi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Enerji Depolama Dönemi Başladı

21.01.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EPDK Başkanı Yılmaz, enerji depolamanın bağımsızlık ve sürdürülebilirlik için kritik olduğunu belirtti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, depolama sistemlerinin enerji bağımsızlığında önemli rolü olduğunu belirterek, "Asıl mesele, üretilen enerjinin doğru zamanda, doğru yerde ve güvenli bir şekilde sisteme kazandırılabilmesidir." dedi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kurulan Türkiye'de lisans alan ilk depolamalı güneş enerjisi santralinin (GES) açılış törenine katılan Yılmaz, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji üretiminden yönetimine geçtiğini söyledi.

Açılışı yapılan depolamalı GES'i yalnızca bir santralin açılışı olarak görmediğini belirten Yılmaz, "Bugün, Türkiye'nin enerji dönüşümünde geldiği noktayı ve bundan sonraki yönünü gösteren çok kıymetli bir adımı hep birlikte hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Enerjinin artık sadece üretmekten ibaret olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Asıl mesele, üretilen enerjinin doğru zamanda, doğru yerde ve güvenli bir şekilde sisteme kazandırılabilmesidir." dedi.

Yılmaz, yenilenebilir enerji kaynaklarının doğası gereği kesintili olduğuna işaret ederek, "Güneş her zaman parlamaz, rüzgar her zaman esmez. Bu nedenle yenilenebilir enerjinin gerçek anlamda sistemin ana taşıyıcısı olabilmesi ancak enerji depolama ile mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin depolama alanında yeni bir döneme girdiğine dikkati çekerek, "Depolama, şebeke güvenliğidir, arz sürekliliğidir, fiyat istikrarıdır ve enerji bağımsızlığıdır." ifadesini kullandı.

"Mevzuat şeffaflık, rekabet ve eşitlik esaslarıyla oluşturuldu"

Yılmaz, EPDK olarak yenilenebilir enerji yatırımlarını yalnızca elektrikte kurulu güç artışı olarak görmediklerini belirterek, "Bizim için esas olan, bu yatırımların sisteme katkısı, sürdürülebilirliği ve uzun vadeli faydasıdır." dedi.

Depolamalı yatırımlar için hazırlanan mevzuatın şeffaflık, rekabet ve eşitlik esaslarıyla oluşturulduğunu aktaran Yılmaz, Türkiye'de depolamalı yenilenebilir enerji yatırımları açısından mevzuat ve piyasa altyapısının hazır olduğunu söyledi.

Yılmaz, depolamalı yatırımların artmasıyla doğal gaz ithalatının azalacağını, yatırımların cari açık üzerinde olumlu etki oluşturacağını, yerli teknoloji ve istihdamın da güçleneceğini dile getirerek, "Enerji arz güvenliğimiz daha sağlam bir zemine oturacaktır. Kısacası, kazanan yalnızca yatırımcı değil, kazanan Türkiye olacaktır. Bu vesileyle, bu önemli yatırımın hayata geçmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Enerjide daha güçlü, daha bağımsız ve daha sürdürülebilir bir Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Santralin işletmecisi OZE Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Gündüzkanat da depolamalı GES yatırımıyla Türkiye'de önemli bir ilke imza attıklarını belirterek, projede emeği bulunan tüm ekip arkadaşlarına, mühendislere ve iş ortaklarına teşekkür etti.

Gündüzkanat, söz konusu yatırımın ülke adına stratejik bir adım olduğunu vurgulayarak, "Enerji depolama alanındaki çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji Depolama Dönemi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Katy Perry’den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı Katy Perry'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı
Danimarka: Trump’a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız Danimarka: Trump'a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız
Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye
4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı 4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı

18:40
Felipe Melo’dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki
Felipe Melo'dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:28
Galatasaray’dan Oulai hamlesi Cevap anında geldi
Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:13
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
18:12
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 19:05:13. #7.11#
SON DAKİKA: Enerji Depolama Dönemi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.