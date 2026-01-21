Enerji Depolama Dönemi Başladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, depolama sistemlerinin enerji bağımsızlığında önemli rolü olduğunu belirterek, "Asıl mesele, üretilen enerjinin doğru zamanda, doğru yerde ve güvenli bir şekilde sisteme kazandırılabilmesidir." dedi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kurulan Türkiye'de lisans alan ilk depolamalı güneş enerjisi santralinin (GES) açılış törenine katılan Yılmaz, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji üretiminden yönetimine geçtiğini söyledi.

Açılışı yapılan depolamalı GES'i yalnızca bir santralin açılışı olarak görmediğini belirten Yılmaz, "Bugün, Türkiye'nin enerji dönüşümünde geldiği noktayı ve bundan sonraki yönünü gösteren çok kıymetli bir adımı hep birlikte hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Enerjinin artık sadece üretmekten ibaret olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Asıl mesele, üretilen enerjinin doğru zamanda, doğru yerde ve güvenli bir şekilde sisteme kazandırılabilmesidir." dedi.

Yılmaz, yenilenebilir enerji kaynaklarının doğası gereği kesintili olduğuna işaret ederek, "Güneş her zaman parlamaz, rüzgar her zaman esmez. Bu nedenle yenilenebilir enerjinin gerçek anlamda sistemin ana taşıyıcısı olabilmesi ancak enerji depolama ile mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin depolama alanında yeni bir döneme girdiğine dikkati çekerek, "Depolama, şebeke güvenliğidir, arz sürekliliğidir, fiyat istikrarıdır ve enerji bağımsızlığıdır." ifadesini kullandı.

"Mevzuat şeffaflık, rekabet ve eşitlik esaslarıyla oluşturuldu"

Yılmaz, EPDK olarak yenilenebilir enerji yatırımlarını yalnızca elektrikte kurulu güç artışı olarak görmediklerini belirterek, "Bizim için esas olan, bu yatırımların sisteme katkısı, sürdürülebilirliği ve uzun vadeli faydasıdır." dedi.

Depolamalı yatırımlar için hazırlanan mevzuatın şeffaflık, rekabet ve eşitlik esaslarıyla oluşturulduğunu aktaran Yılmaz, Türkiye'de depolamalı yenilenebilir enerji yatırımları açısından mevzuat ve piyasa altyapısının hazır olduğunu söyledi.

Yılmaz, depolamalı yatırımların artmasıyla doğal gaz ithalatının azalacağını, yatırımların cari açık üzerinde olumlu etki oluşturacağını, yerli teknoloji ve istihdamın da güçleneceğini dile getirerek, "Enerji arz güvenliğimiz daha sağlam bir zemine oturacaktır. Kısacası, kazanan yalnızca yatırımcı değil, kazanan Türkiye olacaktır. Bu vesileyle, bu önemli yatırımın hayata geçmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Enerjide daha güçlü, daha bağımsız ve daha sürdürülebilir bir Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Santralin işletmecisi OZE Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Gündüzkanat da depolamalı GES yatırımıyla Türkiye'de önemli bir ilke imza attıklarını belirterek, projede emeği bulunan tüm ekip arkadaşlarına, mühendislere ve iş ortaklarına teşekkür etti.

Gündüzkanat, söz konusu yatırımın ülke adına stratejik bir adım olduğunu vurgulayarak, "Enerji depolama alanındaki çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.