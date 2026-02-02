Enerji Okuryazarlığı Projesi'ne Yeni Destek

CK Enerji Akdeniz Elektrik ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Enerji Okuryazarlığı" eğitimlerinin bu yıl kentte 6 bin öğrenciye daha ulaşması hedefi doğrultusunda eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bilinçli tüketim, kıt enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve tasarruf alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedefiyle CK Enerji tarafından 2018'de başlatılan ve bugüne kadar yaklaşık 25 bin öğrenciye ulaşılan Enerji Okuryazarlığı Projesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Projenin devamı için CK Enerji Akdeniz Elektrik ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yeni dönem için eğitim işbirliği protokolüne imza atıldı.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş ve CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç'un katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninin ardından, Antalya genelinde Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Muratpaşa, Serik ve Kemer olmak üzere toplam 7 ilçede belirlenen 25 okulda Enerji Okuryazarlığı eğitimlerinin başlaması için harekete geçildi.

Protokol kapsamında yaklaşık 6 bin öğrenciye, "elektriğin ne olduğu, nasıl üretildiği, güvenli elektrik kullanımı, enerji verimliliği, evde ve okulda enerji tasarrufu" gibi başlıklarda, yaş gruplarına uygun içeriklerle eğitimler verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, enerji kaynaklarının bilinçli ve verimli kullanımının üzerinde önemle durulması gereken temel konulardan biri olduğunu belirterek, "Bizler eğitimciler olarak çocuklarımızı yalnızca akademik bilgiyle değil, yaşamın her alanında sorumluluk alabilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle enerji tasarrufu, verimlilik ve güvenli kullanım bilincinin çocuklarımıza erken yaşta kazandırılmasını son derece kıymetli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç ise Enerji Okuryazarlığı Projesi'nin uzun soluklu bir sosyal sorumluluk yaklaşımının parçası olduğuna dikkat çekerek, "2018'de başlattığımız Enerji Okuryazarlığı Projesi ile bugüne kadar binlerce öğrenciye ulaştık. Amacımız, enerjinin verimli ve tasarruflu kullanımını küçük yaşlarda anlatmak ve bu bilinci kalıcı hale getirmek. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da Antalya'daki öğrencilerle buluşacak olması bizim için büyük bir mutluluk. Eğitim işbirliklerimizi güçlendirerek, daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyor, geleceği bugünün çocuklarıyla aydınlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.