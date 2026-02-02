Enerji Okuryazarlığı Projesi'ne Yeni Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Enerji Okuryazarlığı Projesi'ne Yeni Destek

02.02.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CK Enerji, Antalya’da 6 bin öğrenciye enerji okuryazarlığı eğitimi verecek protokol imzaladı.

CK Enerji Akdeniz Elektrik ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Enerji Okuryazarlığı" eğitimlerinin bu yıl kentte 6 bin öğrenciye daha ulaşması hedefi doğrultusunda eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bilinçli tüketim, kıt enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve tasarruf alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedefiyle CK Enerji tarafından 2018'de başlatılan ve bugüne kadar yaklaşık 25 bin öğrenciye ulaşılan Enerji Okuryazarlığı Projesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Projenin devamı için CK Enerji Akdeniz Elektrik ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yeni dönem için eğitim işbirliği protokolüne imza atıldı.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş ve CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç'un katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninin ardından, Antalya genelinde Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Muratpaşa, Serik ve Kemer olmak üzere toplam 7 ilçede belirlenen 25 okulda Enerji Okuryazarlığı eğitimlerinin başlaması için harekete geçildi.

Protokol kapsamında yaklaşık 6 bin öğrenciye, "elektriğin ne olduğu, nasıl üretildiği, güvenli elektrik kullanımı, enerji verimliliği, evde ve okulda enerji tasarrufu" gibi başlıklarda, yaş gruplarına uygun içeriklerle eğitimler verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, enerji kaynaklarının bilinçli ve verimli kullanımının üzerinde önemle durulması gereken temel konulardan biri olduğunu belirterek, "Bizler eğitimciler olarak çocuklarımızı yalnızca akademik bilgiyle değil, yaşamın her alanında sorumluluk alabilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle enerji tasarrufu, verimlilik ve güvenli kullanım bilincinin çocuklarımıza erken yaşta kazandırılmasını son derece kıymetli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç ise Enerji Okuryazarlığı Projesi'nin uzun soluklu bir sosyal sorumluluk yaklaşımının parçası olduğuna dikkat çekerek, "2018'de başlattığımız Enerji Okuryazarlığı Projesi ile bugüne kadar binlerce öğrenciye ulaştık. Amacımız, enerjinin verimli ve tasarruflu kullanımını küçük yaşlarda anlatmak ve bu bilinci kalıcı hale getirmek. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da Antalya'daki öğrencilerle buluşacak olması bizim için büyük bir mutluluk. Eğitim işbirliklerimizi güçlendirerek, daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyor, geleceği bugünün çocuklarıyla aydınlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Antalya, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji Okuryazarlığı Projesi'ne Yeni Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji’nden açıklama Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji'nden açıklama
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

11:04
Dünya devine büyük kriz Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
Dünya devine büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
10:55
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star’da yok
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:34
Nereden nereye Rafael Nadal’ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 11:39:51. #.0.5#
SON DAKİKA: Enerji Okuryazarlığı Projesi'ne Yeni Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.