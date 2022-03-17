EPDK'dan 'elektrik fiyatı' açıklaması: 6 aya kadar önlem alınması sağlanacak - Son Dakika
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EPDK'dan 'elektrik fiyatı' açıklaması: 6 aya kadar önlem alınması sağlanacak

17.03.2022 13:56
EPDK'dan 'elektrik fiyatı' açıklaması: 6 aya kadar önlem alınması sağlanacak

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurulu'nca (EPDK) "Arz güvenliği veya fiyat artışlarının tüketicilerimize olan etkileri kısa ve uzun dönemli olarak değerlendirilmesi sonucunda oluşan şartlar değerlendirilerek serbest piyasa yapısını bozmadan ve piyasanın işleyişine müdahale etmeden kurumumuzun...

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurulu'nca (EPDK) "Arz güvenliği veya fiyat artışlarının tüketicilerimize olan etkileri kısa ve uzun dönemli olarak değerlendirilmesi sonucunda oluşan şartlar değerlendirilerek serbest piyasa yapısını bozmadan ve piyasanın işleyişine müdahale etmeden kurumumuzun kanunun cevaz verdiği ölçüde 6 aya kadar önlem alması sağlanacaktır" açıklaması yapıldı.

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün gerçekleştirilen toplantıda; tüketiciye yönelik enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik önemli karar alındığı belirtildi. 6446 sayılı 'Elektrik Piyasası Kanunu'nun 'Tarifeler ve Tüketicilerin Desteklenmesi' başlıklı maddesine eklenen hüküm ile dünyada enerji piyasalarında oluşan fiyat artışlarının tüketicileri daha fazla etkilememesi için kurumun önlem alabilmesine imkan sağlandığı belirtilerek, "Ülkemizde hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, yerli kömür, ithal kömür ve doğal gaz gibi birbirinden farklı kaynaklar vasıtasıyla üretilen aynı miktarda elektrik enerjisi için katlanılan maliyetler birbirinden oldukça farklılık gösterebilmektedir. Yurt dışı piyasalardan kaynaklanan kömür ve doğal gaz maliyetlerindeki artışlar piyasamızda oluşan elektrik fiyatlarını da etkilemektedir. Bu durum maliyetleri nispeten daha az artan kaynaklardan üretilen elektriğin satış bedelinin de artmasına neden olabilmektedir. Bu maliyet farklılıkları, birbirine yakın seyrederken elektrik piyasamızda herhangi bir soruna sebep olmazken, üretim kaynak maliyeti farklılıklarında yaşanan artışlar serbest piyasa fiyatlarında makulün üstünde artışları da getirebilmektedir. Diğer bir deyişle aynı ürün için bazı kaynak türlerindeki santraller maliyetlerini dahi karşılayamazken başka kaynak türlerinde aşırı oranda karlar oluşabilmektedir" denildi.

'GEREKLİ GÖRÜLMESİ HALİNDE BÜTÜN ÖNLEMLER ALINACAK'Bu durumun sadece üreticiler açısından değil bütün tüketicilere fiyat artışının riski olarak yansıyabildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi, yaşanan kaynak maliyeti artışları nedeni ile üretim yapamayan santrallerin de arz güvenliğine katkısının sağlanması ve piyasanın sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülebilmesi için Kanunun verdiği yetki çerçevesinde Kurumumuzun alacağı önlemlerin usulü belirlenmiştir. Usul ve esaslar çerçevesinde arz güvenliği veya fiyat artışlarının tüketicilerimize olan etkileri kısa ve uzun dönemli olarak değerlendirilmesi sonucunda oluşan şartlar değerlendirilerek serbest piyasa yapısını bozmadan ve piyasanın işleyişine müdahale etmeden kurumumuzun kanunun cevaz verdiği ölçüde 6 aya kadar önlem alması sağlanacaktır. EPDK; bakanlığımızla birlikte arz güvenliği başta olmak üzere elektrik enerjisi ve kaynaklarının fiyatlarını hem yurt içinde hem yurt dışında takip etmeye devam edecek, gerekli görülmesi halinde kanun ve mevzuat kapsamında bütün önlemler alınacaktır."


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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EPDK'dan 'elektrik fiyatı' açıklaması: 6 aya kadar önlem alınması sağlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: EPDK'dan 'elektrik fiyatı' açıklaması: 6 aya kadar önlem alınması sağlanacak - Son Dakika
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