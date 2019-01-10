Enerji Sektöründe Blockchain Devrim Niteliğinde Yenilikler Getirebilir"
15 dakika önce
Blockchain şirketlerinden Electron’un kurucusu Jojo Hubbard, Blockchain teknolojisinin enerji sektöründe oynadığı ve oynayacağı rolden bahsetti. Hubbard’ın açıklamalarına göre Blockchain, bu sektöre devrim niteliğinde yenilikler getirebilir. Power Engineering International‘a konuşan Hubbard, Blockchain teknolojisiyle enerji sektörü arasındaki ilişkiye değindi. Temiz enerji kavramının enerji sektöründe büyük bir değişikliğe yol açtığını belirten Hubbard, Blockchain’in de buna benzer bir etki […]The post “Enerji sektöründe blockchain devrim niteliğinde yenilikler getirebilir” appeared first on Enerji Enstitüsü.
Blockchain şirketlerinden Electron'un kurucusu Jojo Hubbard, Blockchain teknolojisinin enerji sektöründe oynadığı ve oynayacağı rolden bahsetti. Hubbard'ın açıklamalarına göre Blockchain, bu sektöre devrim niteliğinde yenilikler getirebilir.
Power Engineering International'a konuşan Hubbard, Blockchain teknolojisiyle enerji sektörü arasındaki ilişkiye değindi. Temiz enerji kavramının enerji sektöründe büyük bir değişikliğe yol açtığını belirten Hubbard, Blockchain'in de buna benzer bir etki yaratabileceğini belirtiyor: "Enerji sektöründeki ilk devrim temiz enerjiye geçişti. İkinci devrim ise herkesin katkıda bulunabileceği, dağınık tarzdaki veri yapıları olacak. Bu devrimin önümüzdeki üç-beş sene içerisinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu yapı, tedarikçi ile müşteri arasındaki ilişkiyi tamamen değiştirecek" diye konuştu.
Enerji sektöründe geçtiğimiz yıllar içerisinde birbirinden farklı gelişmeler yaşandığını söyleyen Hubbard, bu değişimlerin zaman içerisinde daha da çoğalacağını düşünüyor. Öyle ki Hubbard'a göre bu yıl enerji alanında oldukça köklü değişimler yaşanacak. Hubbard'ın açıklamalarına göre son zamanlarda ortaya çıkan Blockchain gibi yeni teknolojiler sayesinde hem tedarikçi-müşteri arasındaki ilişki değişecek hem de enerji sektöründeki veri paylaşımı.
Hubbard bundan bir süre önce Electron adlı bir enerji şirketi kurmaya karar verdi. Kısa süre içerisinde ciddi büyüme gösteren bu şirket şimdiden EDF (PA: EDF) Energy, Statkraft ve TEPCO gibi şirketlerin desteğine sahip. Electron'un kuruculuğunu yapan Hubbard, Blockhain teknolojisinin yalnızca enerji sektöründe değil daha farklı sektörlerde de kullanılabileceğini hatırlatıyor. Hubbard'a göre bu teknoloji özellikle finans alanında ciddi faydalar sağlayabilir.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:15
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