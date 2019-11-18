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Enerji ve nakil kablosu çalan üç kişi yakalandı

6 saat önce

Trabzon'dan kiraladıkları araçla Trabzon, Sinop ve Kastamonu'dan enerji ve nakil kablosu çalan üç kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Enerji ve nakil kablosu çalan üç kişi yakalandı, System.String[]

Trabzon'dan kiraladıkları araçla Trabzon, Sinop ve Kastamonu'dan enerji ve nakil kablosu çalan üç kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Merkez, Küre ve Taşköprü ilçelerinde taş ocakları ve inşaat şantiyelerinden çeşitli tarihlerde hırsızlık olaylarının meydana gelmesi üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda geçmişte bu yerlerde işçi olarak çalıştıkları belirlenen 3 kişinin Trabzon'dan araç kiralayarak temin ettikleri çeşitli alet ve edevatlar ile Trabzon, Sinop ve Kastamonu illerinde enerji ve nakil kablosu hırsızlıkları yaptıkları tespit edildi. Şahısların şantiyelerde kullanılan makine ve cihazlara ait kıymetli kabloları çaldıkları ve yakarak içindeki bakır teli çıkartıp sattıkları belirlendi.


Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen A.K., M.C. ve M.K.A, Sinop'un Ayancık ilçesinde araçları ile birlikte yakalanarak Kastamonu'ya getirildi. Şahısların 3 şantiyeden bin 55 kilogram bakır tel çalarak kilosu 27 TL'den 28 bin 485 TL'ye hurdacılara sattıkları belirlendi. Çalıntı bakırı satın alan şahıslar hakkında da yasal işlem başlatıldı.


Şüpheli şahıslardan A.K. ve M.K.A, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Kastamonu Cezaevine konulurken, M.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:59 Kaynak: İHA
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