Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Geçtiğimiz Yıl Milli Kuruluşumuz Türkiye Petrolleri...
1 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Geçtiğimiz yıl milli kuruluşumuz Türkiye Petrolleri yaklaşık 70 civarında sondaj gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:38 Kaynak: AA
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