Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Geçtiğimiz Yıl Milli Kuruluşumuz Türkiye Petrolleri...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Geçtiğimiz Yıl Milli Kuruluşumuz Türkiye Petrolleri...

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Geçtiğimiz yıl milli kuruluşumuz Türkiye Petrolleri yaklaşık 70 civarında sondaj gerçekleştirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Geçtiğimiz yıl milli kuruluşumuz Türkiye Petrolleri yaklaşık 70 civarında sondaj gerçekleştirdi. Bu sene hem denizde hem karada onu iki katına çıkaracağız. En büyük keşfimiz inşallah denizde olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:38 Kaynak: AA

Ekonomi
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