Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan'da

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5. Bakanlar Toplantısı'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan'da, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5. Bakanlar Toplantısı'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Dönmez, Avrupa Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Öttinger ile bir araya geldi. Dönmez, daha sonra BP Azerbaycan-Gürcistan- Türkiye Bölge Başkanı Gary Jones ile görüştü.

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile de bir araya gelen Dönmez, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketini (SOCAR) ziyaret ederek SOCAR Başkanı Rövnak Abdullayev ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:48 Kaynak: AA

Fatih Dönmez, Azerbaycan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hasta Bezinde de Haksız Fiyat Artışı Tespit Edildi Türk Mucitlerin Ürettiği Kumaşı Alman Ordusu Kullanıyor

Son Dakika! Ankara'daki Sakarya Kışlası'nda Mühimmat Patladı! Yaralılar Var Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 19:40:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]