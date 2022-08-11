Dönmez: "Dünyaya 500 yıl yetecek bor rezervine sahibiz" - Son Dakika
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Dönmez: "Dünyaya 500 yıl yetecek bor rezervine sahibiz"

11.08.2022 13:45
Dönmez: "Dünyaya 500 yıl yetecek bor rezervine sahibiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (12 SON)

Bakan Dönmez:

"( Eskişehir'deki nadir toprak elementi rezervi) Oradaki rezervi biz 10 yılda eritip tüketecek değiliz. Orada belki 100 yıl hem ülkemize hem de dünyaya yetebilecek bir üründen bahsediyoruz"

"(Lityum üretimi) Pilot üretime geçmiştik. Şimdi seri üretim için de ihalelerimizi yapıyoruz. Yıllık 600 ton kapasiteye Lityum'da da ulaşacağız. Türkiye 1200 ton da ithal ediyor bu arada"

"Dünyaya 500 yıl yetecek bor rezervine sahibiz."

YORUMLAR
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Dönmez: '(Elektrik ve doğal gazda sübvansiyon) Destek miktarı bu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın 2 katından daha fazla seyrediyor' Dönmez: '(Elektrik ve doğal gazda sübvansiyon) Destek miktarı bu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın 2 katından daha fazla seyrediyor' Dönmez: 'Elektrikte kurulu gücümüz 101 bin megavata ulaştı. Bunun yüzde 54'ü yenilenebilir kaynaklardan geliyor' Dönmez: 'Elektrikte kurulu gücümüz 101 bin megavata ulaştı. Bunun yüzde 54'ü yenilenebilir kaynaklardan geliyor'
Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Fatih Dönmez, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dönmez: 'Dünyaya 500 yıl yetecek bor rezervine sahibiz' - Son Dakika

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