Dönmez: "Dünyaya 500 yıl yetecek bor rezervine sahibiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (12 SON)

Bakan Dönmez:

"( Eskişehir'deki nadir toprak elementi rezervi) Oradaki rezervi biz 10 yılda eritip tüketecek değiliz. Orada belki 100 yıl hem ülkemize hem de dünyaya yetebilecek bir üründen bahsediyoruz"

"(Lityum üretimi) Pilot üretime geçmiştik. Şimdi seri üretim için de ihalelerimizi yapıyoruz. Yıllık 600 ton kapasiteye Lityum'da da ulaşacağız. Türkiye 1200 ton da ithal ediyor bu arada"

"Dünyaya 500 yıl yetecek bor rezervine sahibiz."