Enerjinin kahramanlarına sahada ziyaret

BURSA - UEDAŞ, her yıl Kasım ayının ikinci haftası yapılması planlanan ve bu yıl ilki gerçekleşen Enerji Çalışanları Haftası'nı sahada kutladı.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü, enerji çalışanları haftasında saha ekipleri ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından ilan edilen haftanın ilk yılında UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, elektrik dağıtımında 7/24 esasıyla çalışan arıza,onarım ve bakım ekiplerini sahada ziyaret etti.

Enerji sektöründe 470 binin üzerinde çalışan olduğunu belirten Gökay Fatih Danacı; bu rakamların sadece elektrikte 80 binlere ulaştığına dikkat çekerek, "Güney Marmara'daki 4 büyük il olan Bursa, Yalova, Çanakkale ve Balıkesir'de hizmet vermekteyiz. Tüm çalışanlarımızla birlikte hep daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz. Ağır ve tehlikeli olarak nitelendirilen bu sektörde kesintisiz enerjiyi sürekli sağlamak adına ekiplerimiz, canla başla ve en önemlisi büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyorlar. Onlar bizim görünmeyen kahramanlarımız. Tüm çalışanlarımızın Enerji Çalışanları haftasını kutluyoruz" diye konuştu.