Enerjisa, Teknosa mağazasına güneş enerjisi santrali kurdu - Son Dakika

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Enerjisa Enerji AŞ, Adana Sabancı İş Merkezi'ndeki Teknosa mağazasının kullanımına yönelik güneş enerjisi santrali kurdu.

Enerjisa Enerji AŞ ile Teknosa, çevreye duyarlı olmak adına kentte yeni iş birliğine imza attı.

"İşimin enerjisi" çatısı altında sunduğu doğa dostu ürünlerle müşterilerinin enerji tüketiminde tasarruf sağlayarak yenilenebilir enerji kullanımını artıran Enerjisa Enerji AŞ'nin güneş enerjisi santrali uygulaması, Teknosa mağazasının da bulunduğu Sabancı İş Merkezi'nde kuruldu.

Merkezin çatısına kurulan 320 panelin, yılda yaklaşık 58 hanenin tüketimine yakın elektrik üretimi yapması ve 94 ton karbondioksit salınımını engellemesi hedefleniyor.

"Bu projeyle gurur duyuyorum"

Enerjisa Enerji AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sabancı Holding'in işlerine başladığı Adana topraklarına kardeş şirketleri Teknosa ile yatırım yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Dünyada 2050'de "sıfır karbon" hedefine ulaşılabilmesi için büyük çaba gösterilmesi gerektiğini anlatan Pınar, Teknosa ile geçen sene dönüşüm projeleriyle başlattıkları iş birliklerini güneş enerji santraliyle bir adım öteye taşımaktan memnun olduklarını bildirdi.

Pınar, sürdürülebilir bir dünya için enerjinin en kritik sektörlerin başında geldiğini belirterek, "Özellikle bir enerji oyuncusu olarak Enerjisa dünyada ve Türkiye'de gelecekle ilgili, gelecek nesiller için yapılması gereken bütün inisiyatiflerin içerisinde olacak. Ben bu projeyle gurur duyduğumu belirtmek isterim. Kardeş şirketimizle beraber yaptığımız bu açılım Türkiye'deki her yere yayılsın istiyorum." dedi.

"Bu projeyle çok ciddi tasarruf sağlayacağız"

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de firma olarak sürdürülebilirliğin, stratejik yol haritalarının çok önemli gündemi olduğunu ifade etti.

Özellikle enerjinin tasarruflu kullanılmasına önem verdiklerini aktaran Sezgin, "Bu proje kapsamında çatımıza yerleştirdiğimiz 320 panelle çok ciddi tasarruf sağlayacağız. Bu tarz enerji dönüşme projelerimize önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğiz. Doğal kaynakların tasarruflu kullanımı bizim en önemli gündem maddelerimizden bir tanesi olacak." diye konuştu.

Sezgin, tahminlerine göre 2022'de toplam enerji tüketimlerinin yüzde 38'ini yenilenebilir kaynaklardan sağlayacaklarını kaydetti.