Edirne'den kısa kısa

Enez Kaymakamı Cafer Ekinci, ilçeye bağlı Büyükevren, Umurbey ve Sütçüler köylerini ziyaret etti.

Köylerde incelemede bulunan Kaymakam Ekinci, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Ekinci, sorun ve talepleri dinledi.

Tarım alanlarını da gezen Ekinci, tarımsal sulamanın artırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AGD Edirne Şubesi'nden yılın ahisine ziyaret

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi yöneticileri, Edirne'de yılın ahisi seçilen Sırrı Güneş'i ziyaret etti.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş ve Halkla İlişkiler Başkanı Muhammet Şahin, Güneş'i iş yerinde ziyaret ederek tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İriş, ahiliğin önemli bir gelenek olduğunu belirtti.

Ahilik kültürünün sahiplenilmesi gerektiğini ifade eden İriş, şunları kaydetti:

"Ahilik bir meslek grubunun çıkarlarını korumak üzere örgütlenmiş bir yapı değildir. Bilakis kaynağını İslam'dan alan kadim değerlerin vücut bulması için bir silsile ve kardeşlik bağı ile birbirlerine kenetlenmiş her meslek grubundan yiğit ve cömert insanların oluşturduğu bir yaşama biçimidir. Ahilik hem bu toprakların yurt oluşunda hem de hakkı üstün tutan bir anlayışın fetih yürüyüşünde yüzlerce yıl süren bir öncü güç olmuştur. Vahşi kapitalizmin tasallutu altında ezilen piyasanın insani olan bir sürece geçmesi için Ahilikte vücut bulmuş değerlerin yeniden kuşanılması gerektiğine inanıyoruz. Bu değerlerin anlaşılması ve yaşanılması için de çalışmalarımızı tüm gayretimizle sürdürüyoruz."