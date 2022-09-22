Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

22.09.2022 09:52
Edirne'den kısa kısa

Enez Kaymakamı Cafer Ekinci, ilçeye bağlı Büyükevren, Umurbey ve Sütçüler köylerini ziyaret etti.

Enez Kaymakamı Cafer Ekinci, ilçeye bağlı Büyükevren, Umurbey ve Sütçüler köylerini ziyaret etti.

Köylerde incelemede bulunan Kaymakam Ekinci, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Ekinci, sorun ve talepleri dinledi.

Tarım alanlarını da gezen Ekinci, tarımsal sulamanın artırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AGD Edirne Şubesi'nden yılın ahisine ziyaret

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi yöneticileri, Edirne'de yılın ahisi seçilen Sırrı Güneş'i ziyaret etti.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş ve Halkla İlişkiler Başkanı Muhammet Şahin, Güneş'i iş yerinde ziyaret ederek tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İriş, ahiliğin önemli bir gelenek olduğunu belirtti.

Ahilik kültürünün sahiplenilmesi gerektiğini ifade eden İriş, şunları kaydetti:

"Ahilik bir meslek grubunun çıkarlarını korumak üzere örgütlenmiş bir yapı değildir. Bilakis kaynağını İslam'dan alan kadim değerlerin vücut bulması için bir silsile ve kardeşlik bağı ile birbirlerine kenetlenmiş her meslek grubundan yiğit ve cömert insanların oluşturduğu bir yaşama biçimidir. Ahilik hem bu toprakların yurt oluşunda hem de hakkı üstün tutan bir anlayışın fetih yürüyüşünde yüzlerce yıl süren bir öncü güç olmuştur. Vahşi kapitalizmin tasallutu altında ezilen piyasanın insani olan bir sürece geçmesi için Ahilikte vücut bulmuş değerlerin yeniden kuşanılması gerektiğine inanıyoruz. Bu değerlerin anlaşılması ve yaşanılması için de çalışmalarımızı tüm gayretimizle sürdürüyoruz."

YORUMLAR
500
Edirne'de köy yolları asfalt yerine beton kullanılarak yenileniyor Edirne'de köy yolları asfalt yerine beton kullanılarak yenileniyor Edirne'de polis, yankesicilik ve dolandırıcılığa karşı farkındalık çalışması yaptı Edirne'de polis, yankesicilik ve dolandırıcılığa karşı farkındalık çalışması yaptı
Kaynak: AA

Ekinci, Edirne, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:12 Ataşehir'de sahte bilezik satmaya çalışan şahıs, suçüstü yakalandı! Kendisini, "sahte kelimesini anlamadım" diyerek savundu
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:58 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Shakira, Barcelona yıldızı Pique tarafından aldatılmıştı: Yataktan çıkmak istemediğim günler oldu
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor! Güne 18,36 seviyesinden işlem görerek başladı
10:38 Falezlere çıkan genç intihar girişiminde bulundu! Ablasının 1.5 saatlik çabası faciayı önledi
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
10:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de boğularak ölen bebeklerin fotoğrafını gösterdi! Kiryakos Miçotakis çok rahatsız oldu
10:23 Esra Erol'da programına boşanmak için çıkan Cemile Hanım, tepkileriyle sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 11:30:59. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement