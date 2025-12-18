Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor - Son Dakika
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Resmi Gazete\'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor
18.12.2025 11:31
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre tüm hastanelerde enfeksiyon kontrol komitesi oluşturulması zorunlu olacak. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve yoğun bakım temsilcileri gibi birçok farklı birimden oluşacak komitenin kararları bağlayıcı olacak ve hastane yönetimleri bu kararları uygulamakla yükümlü tutulacak.

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik ile yataklı tedavi kurumlarında kurulan enfeksiyon kontrol komitelerinin teşkili, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlendi.

Buna göre; yataklı tedavi kurumlarında enfeksiyon kontrol komitesi oluşturulması zorunlu olacak. Komite; enfeksiyon hastalıkları uzmanı, yoğun bakım temsilcileri, mikrobiyoloji laboratuvarı sorumlusu, enfeksiyon kontrol hemşiresi ve hastane yönetimi gibi birçok farklı birimden oluşacak. Komitenin aldığı kararlar bağlayıcı olacak ve hastane yönetimleri bu kararları uygulamakla yükümlü tutulacak. Enfeksiyon kontrol komitesinin kurulduğu yataklı tedavi kurumunda enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı bulunmaması halinde, enfeksiyon kontrol hekimliği için aynı il sınırları içinde bulunan bir yataklı tedavi kurumunda görevli enfeksiyon kontrol hekiminden danışmanlık hizmeti alınacak.

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ

Enfeksiyon kontrol komitesi bilimsel esaslar çerçevesinde enfeksiyon kontrol programı belirleyecek ve uygulanmasının takibini yapacak. Güncel ulusal ve uluslararası rehberleri dikkate alarak uygulanması gereken enfeksiyon önleme ve kontrol standartlarını gerektiğinde güncelleyecek. Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, hizmet içi eğitim verilmesini sağlayacak ve uygulamaları denetleyecek.

SÜRVEYANSI PLANLAYIP SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYACAK

Enfeksiyon kontrol komitesi, Bakanlıkça oluşturulan ulusal sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlar sürveyans standartları doğrultusunda yataklı tedavi kurumunun ihtiyaç ve şartlarını dikkate alarak sürveyansı planlayıp sürekliliğini sağlayacak. Sürveyans verilerinin analizine göre öncelikleri saptayacak. Enfeksiyon kontrol programı ve hedeflerini belirleyecek, yıl sonunda hedeflere ulaşma düzeyini içeren yıllık çalışma raporunu yönetime sunacak. Yönetim tarafından görüş istenen ve enfeksiyonlara neden olabilecek her türlü inşaat ve tadilat planları ile ilgili öneride bulunacak. Hastalar, ziyaretçiler ve kurum çalışanları için tehdit oluşturan enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda gerekli incelemeleri yapacak. İzolasyon önlemlerini belirleyecek, gerektiğinde ilgili bölüme hasta ve ziyaretçi alımının kısıtlanması veya durdurulması hususunda karar alıp uygulamaları takip edecek.

ANTİBİYOTİK KULLANIM UYGULAMALARINI ANALİZ EDECEK

Enfeksiyon kontrol komitesi, sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik kullanım verileri sonuçlarına göre antimikrobiyal yönetim politikalarını belirleyecek, antibiyotik kullanım uygulamalarını değerlendirerek analiz edecek ve çözüm önerileriyle birlikte yönetime raporlayacak. Ulusal Sağlık Hizmeti ile İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Ağı'na (USHİESA) verilerin girilmesini sağlayarak, enfeksiyon kontrol ekibince hazırlanan sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlar, etkenleri, direnç paternleri ve geri bildirimleri içeren sürveyans raporunu 3 ayda bir ilgili bölümlere iletilmek üzere yönetime bildirecek. Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporu ve sonuçlarını değerlendirecek, analiz edecek ve önerilerle birlikte yönetime sunacak. Mesleğe bağlı enfeksiyon risklerine karşı bağışıklama ve profilaksi gibi personele yönelik koruyucu önlemlerin alınmasını sağlayacak.

Enfeksiyon kontrol komitesi üyelerinin branşları kapsamında; eczane sorumlusu için akılcı antibiyotik kullanımı ile aseptik ilaç hazırlama ve muhafaza, tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı temsilcisi için kültür alma yöntemleri, cerrahi tıp temsilcisi için cerrahi antibiyotik profilaksisi gibi enfeksiyon önleme ve kontrolüne yönelik konularda yataklı tedavi kurum personeline eğitim verecek. Hastane havalandırma sistemi, hastane temizliği, su sistemleri, çamaşırhane, mutfak, atık yönetimi gibi destek hizmetlerinde enfeksiyon önleme ve kontrolüne yönelik faaliyetlerin yürütülmesini sağlayacak.

Enfeksiyon kontrol komitesi; enfeksiyon önleme ve kontrolünde en üst karar organı olarak çalışacak. Yoğun bakım ünitesi bulunan yataklı tedavi kurumlarında düzenli olarak 3'er aylık dönemler halinde yılda en az 4 kez, yoğun bakım ünitesi olmayan kurumlarda ise yılda en az 2 kez toplanacak. Olağanüstü durumlarda enfeksiyon kontrol komitesi, başkanın davetiyle veya üyelerden birinin başkanlığa yapacağı başvuru ve başkanın uygun görmesiyle toplanabilecek.

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sk 06 Sk 06:
    randevu alınırsa 8 aya gidilir 6 2 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Yeni Türkiye'de sabahtan sıraya girilmiyor, sekiz ay bekleniyor sadece. 2 0
  • Ankara null Ankara null:
    hastanede asistanlar oldukca kimse tedavi olamaz...doktor yokki 3 0 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Nereye gitti bu doktorlar? 0 0
  • Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    Olması gereken şeyleri geç ve birisine birşey oluncayapılıyor benim babam da yoğun bakımda kaldı 4-5 gün sonra işe enfeksiyon kaptı ve 2,5 ay kaldık enfeksiyon dan dolayı hastanede 2 1 Yanıtla
  • Taylan Özgür Taylan Özgür:
    azda orda dayak yesinler dediler heralde 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
