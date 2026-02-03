Enflasyon Memur Zammını Geri Alıyor

(İZMİR) - Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, TÜİK'in ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin "Aralık ayında enflasyon oranı kaçtı? 0.89. Kasım ayında kaçtı? 0.87. Yani ocak ayında memur ve emekliye verilen zamın yüzde 4'ü otomatik olarak geri alındı. Şubat ayında da muhtemelen enflasyon yüksek çıkacak. Memura emekliye verilen zam geri alınmış olacak. Biz bu tiyatroyu yine 2025 yılı ocak ayında görmüştük" dedi.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, TÜİK'in ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı. Doğruyol, şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi yine beklediğimiz oldu. Ocak ayın enflasyonu açıklandı. Oran kaç derseniz? Yüzde 4.84. Aralık ayında enflasyon oranı kaçtı? 0.89. Kasım ayında kaçtı? 0.87. Yani ocak ayında memur ve emekliye verilen zamın yüzde 4'ü otomatik olarak geri alındı. Şubat ayında da muhtemelen enflasyon yüksek çıkacak. Memura emekliye verilen zam geri alınmış olacak. Biz bu tiyatroyu yine 2025 yılı ocak ayında görmüştük. Aralık ayı enflasyonunda 2024 aralık ayı enflasyonu yüzde 1.03 çıkarken ocak ayında tamı tamına 5.30 çıkmıştı. Memurun cebinden yine yüzde 4.27 geri alınmıştı."

Aynı senaryoyla bu yıl, 2026 yılı ocak ayında yine verilen zam büyük oranında geri alınmaya devam edecek. Peki yılbaşından önce enflasyonu düşük göstermek adına neler yapılıyordu? Akaryakıt fiyatları bazen düşürülüyordu. Bazı kalemler geri çekiliyordu. Ama 15 Ocak'tan itibaren akaryakıta her iki günde bir zam yapıldı biliyor musunuz? Yani memurun ve emeklinin cebinden enflasyon rakamlarıyla oynanmasıyla resmen para çalınmakta. Devlet milletini aldatmaz, aldatmamalı."