Zihinsel Engelli Çocukların Ailelerine Destek Projesi

ANTALYA Valiliği himayesinde Akdeniz Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Ailelerinin Güçlendirilmesine Yönelik Avrupa Dijital Ağı ve Sanal Merkez Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Antalya Valiliği himayesinde Akdeniz Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen ve Avrupa Birliği Erasmus Plus KA220 kapsamında desteklenen 'European Digital Network and Virtual Centre for Empowering Families with Intellectual Disability Children (VICEFAM-CID)' başlıklı projenin açılışı gerçekleştirildi. Zihinsel engelli çocuklara sahip ailelerin dijital araçlar ve yapay zeka destekli öğrenme çözümleri aracılığıyla güçlendirilmesi, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir Avrupa dijital destek ağı oluşturulması ve aile temelli yenilikçi eğitim modellerinin geliştirilmesi amaçlanan projenin tanıtımı yapıldı.

'BİR OMUZ DA BİZ YÜKÜN ALTINA KOYABİLİRSEK İYİ'

Toplantıda Antalya Valisi Hulusi Şahin, özel ilgi ve desteğe muhtaç bireylere destek vereceği için projenin önemini vurguladı. Engelli bireyi olan ailelerin ağır yük altında olduğuna değinen Şahin, "Engelli bireyi olan ailenin yükü tarifi imkansız seviyede. Bu yükü ne kadar azaltabilirsek, bir omuz da biz yükün altına koyabilirsek iyi. Toplumun gelişmişlik seviyesini, özel bireylerine gösterdiği ilgiyle gösterebiliriz. Burada başarılı iş yapabilirsek medeniyet seviyemizin göstergesi proje olur. Proje yeni çözümlere yönelmesi açısından önemli. Dijital dönüşüm içerisindeyiz, problemler de yaratıyor, fırsatlar da getiriyor. Fırsatları kullanarak çocuklarımızın engelinde eğitimi başarabilirsek ne mutlu bize. Yapay zeka destekli çocuklarımızın eğitimini sunabilirsek önemli. Polonya, Slovenya, Finlandiya ile 4 ülke zihinsel engellli bireylere yönelik tecrübesini paylaşacak. Bu dijital ağ ile sürdürülebilir şekilde paylaşılmaya devam edecek" dedi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, özel gereksinimli çocuğa sahip olmanın zorluğuna değindi. Proje amacı ve teknik detaylarını anlatan Rektör Özkan, "Ailelerimizin ve çocuklarımızın yaşamını kolaylaştırmak. Projemizin en heyecan verici çıktıları arasında yer alan Yapay Zeka Destekli Sanal Öğrenme ve Destek Merkezi ile 'Aileden Aileye Avrupa Dijital Ağı', teknolojiyle insani dayanışmayı aynı çatı altında buluşturacaktır. Bu merkez üzerinden sunduğumuz dijital eğitim modülleri ve rehberlik araçları, yalnızca ailelerimize değil; öğretmenlerden psikologlara kadar sahada emek veren tüm profesyonellerimizin de dijital yetkinliklerini en üst seviyeye taşıyacaktır" diye konuştu.

HEDEF, AİLELERE DESTEK OLMAK

Projenin ailelere destek olmayı hedeflediğini vurgulayan Rektör Özkan, "Aile güçlü durursa, çocuk hayata daha güçlü tutunur, ayakları yere daha sağlam basar. Aile huzurluysa, toplum da huzur bulur. Hele ki günümüz dünyasında bunun ne kadar hayati olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Çünkü büyük bir kuşatmayla karşı karşıyayız. Karşımızda aileyi, cinsiyeti, bizi biz yapan değerleri hedef alan, aileyi temelden sarsmaya çalışan, küresel ve sistematik bir kötülük var. Dahası bu kirli zihniyet, saldırıya en savunmasız yerden; çocuklarımızdan ve gençlerimizden başlıyor. Son günlerde gündemi meşgul eden süreçlerden de hepimiz bu kirli ağın ne kadar derin olduğunu gördük. Bu anlamda ülkemizle, dünyada zulüm gören coğrafyalar ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere çocuklara ve aileye yönelik büyük hassasiyet gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olduğumuz için çok şanslıyız" dedi.

PROJE, MASA BAŞI FİKRİ OLARAK GELİŞMEDİ

Proje koordinatörü Prof. Dr. İlkay Boz ise şunları söyledi: "Toplumsal sorunlara dijital çözüm üretme amacıyla bir aradayız. Türkiye Ulusal Ajansı ilk kez bizlerle toplantı yaptı. Bizim projemizin bilimsel temellerini, toplumsal etkisini detaylı paylaştık. Olumlu geri bildirim aldık. 'Proje desteklenmezse ne olur?' sorusuna, 'Üzülürüz' yanıtı verdim. Asıl kayıp zihinsel yetersizliği olan çocukların aileleri için dijital destek sisteminden mahrum kalmaları olur. Proje, masa başı fikri olarak gelişmedi. Ailelerin gerçek yaşam deneyimlerinden doğdu. Amacımız ailelerimize destek olabilmek. Zihinsel yetersizliği olan çocuklara yönelik çok program varken bu çocukların asıl sorunlarını, yaşayan ailelerin çoğu zaman sistemin dışında kaldığını gördük. Temel sorun çocukların bakımını sağlayacak ailenin güçlenmesi. Bu sorun sadece Türkiye ait problem değil. Avrupa'da da yaşanıyor. Avrupa'da zihinsel engelli çocuklar yüzde 75 aileleriyle yaşıyor ve aileler toplumsal izolasyon gibi sorunlar yaşıyor. Gelişmiş ülkelerde de aynı problemler yaşanıyor. Amacımız zihinsel yetersizliği olan çocukların ailelerine yapay zeka destekli dijital platformlar, modüler erişebilir eğitim materyalleri, sosyal destek bileşenleri ve Avrupa çapında aileden ailelere dijital ağ geliştirmek."