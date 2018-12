Engelli Çiftin Çocukları İçin Verdiği Mücadele

14 yıl önce severek evlenen engelli Kaya çiftinin yaşamı her geçen gün daha da zorlaştı. Melek Kaya (43), ortaokula giden büyük oğlu için yaşadıkları Artvin 'in Hopa ilçesinde kalırken, Nail Kaya(44) ise lösemiye yakalanan küçük oğulları için Samsun 'da yaşıyor.14 yıl önce engellilerle ilgili bir radyo programında tanışan Kaya çifti, birbirine aşık oldu. Hopa'dan araba tutarak, Ankara 'da oturan Melek Kaya'yı kaçırarak evlenen Nail Kaya, daha sonra Hopalı yardımsever komşularının yardımı ile düğün yaparak Melek Kaya ile hayatını birleştirdi. Birbirlerine olan aşkları ve komşularının da yardımları sayesinde bu günlere kadar gelen Kaya çifti, 10 yaşındaki çocukları Batuhan Kaya 'nın lösemiye yakalanması ile büyük bir üzüntü yaşadılar. Lösemi tedavisi için çocuklarını bir süre Hopa'dan Trabzon 'daki hastanelere getirip götürmek durumunda olan Kaya çifti, çocuklarının Samsun'da ilik nakli olma fırsatını yakalaması üzerinde ayrılmak zorunda kaldı. Anne Melek Kaya 8. sınıfa giden büyük çocukları Efe'nin eğitimi için Hopa'da kalırken, Nail Kaya ise küçük çocuklarını ilik nakli yaptırmak için Samsun'a geldi. 1 yıl önce lösemiye yakalanan Batuhan Kaya'nın 3 ay önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ilik nakli gerçekleştirildi. 3 aydır tedavi için oğluyla Samsun'da yaşayan Nail Kaya'nın en çok zorlandığı nokta ulaşım. Yardımseverlerin desteği ile engelli otomobili alan Nail Kaya, Samsun'da kaza yaparak otomobili pert oldu. Kaskodan parasını alan Kaya'nın tek isteği yeni bir engelli otomobili alabilmek için kendisine destek olunması. Bir elmanın iki yarısı gibi ailesini ayrıldığını belirten Nail Kaya, oğlunun iyileşmesini bekliyor. Birbirlerini özledikleri için Hopa'dan oğlu ile birlikte otobüse binerek Samsun'a gelen Melek Kaya, çocukları için her şeye katlanabileceklerini dile getirdi."Manevi olarak çok yıprandım, tek isteğim yeni bir otomobil alabilmek"Bugüne kadar çok zorluklarla karşılaştıklarını belirten Nail Kaya, "Eşim de ben de engelliyiz. Bu yüzden ulaşım yönünden çok zorluk çektik. Çocuğumuz lösemiye yakalandığında iyice hayatımız zorlaştı. Çünkü sürekli çocuğumuzu Hopa'dan Trabzon'a getirmek zorundaydık. Birinden öbüründen nereye kadar kadar yardım isteyebilirsin. Mahcup oluyorsun. Komşularımızın desteği ve bize edilen yardımlarla bir engelli otomobili aldık. Hopa halkından Allah razı olsun. Onların yardımı ile buralara kadar geldik. Küçük oğlumuzun tedavisi için ben Samsun'a geldim. Büyük oğlumun okulu için eşim Hopa'da kaldı. Okulunu değiştirmeyelim dedik. Eşim büyük oğlumuzla orada kaldı ben de küçük oğlumla buradayım. Haftada bir iki sefer oğlumu burada hastaneye götürüyorum. Engelli otomobilimle kaza yaptım. Araçsız kaldık. Çok mağdur olduk. Çok zorlukları aştık. Tek umudumuz çocuğumuzun iyileşmesi. Çocuğunu ilik nakline getiren bir arkadaşım ulaşım konusunda bana yardımcı oldu. Hopa'dan bir komşumuzun çocuğu da bize burada yardımcı oldu. Evde yemeği ben yapıyorum, evi temizliyorum, çocuğumun her türlü işini yapıyorum. Manevi olarak çok yıprandım. Annem babam ayrı. Onların kendi hayatları var. Komşularımdan, çocuğumun okuldaki öğretmenlerden, arkadaşlarının ailelerinden Allah razı olsun. Ama akrabalarım hiç arayıp sormadı. Bu beni çok üzüyor. Çocuğum nakil olduğunda biz engelli olduğumuz için yanında kalamadık. Hopa'dan komşumuzun kızı 45 gün oğlumun yanında kaldı onun hakkını ödeyemeyiz. Artvinli iki hayırsever Samsun'daki kaldığımızın evin kirasını ödüyorlar. Samsunlu hayırseverlerden tek isteğim, engelli otomobilim perte çıktı. Hastaneye gitmekte zorlanıyoruz. Evden çıkamıyorum. Kasko parasıyla yeni bir engelli otomobili alacağım. Tek isteğim bu konuda bana yardımcı olunması" dedi."İnşallah bunu da atlatacağız"Çocukları için mücadele ettiklerini söyleyen Melek Kaya, "Eşimle engellilerle ilgili bir radyo programında tanıştık. Nasip kısmet evlendik. Bu günlere kadar geldik. Çocuğumuz hasta oldu. Çocuğumuzun iyiliği için ikiye bölündük. Binlerce kez şükür olsun çocuğumuza ilik bulundu. Maddi manevi destek olan komşularımızdan, doktorlarımızdan Allah razı olsun. Çocuğumuzun bir an önce iyileşip evimize dönmek istiyoruz. Birbirimizi özlediğimiz için çocuğumuz ameliyat olduktan sonra ilk kez buraya geldik. Otobüsle büyük oğlumla geldik. Çocuğum hasta olalı bir yıl oldu ama hastalığı kabul etmedik. Mücadeleye devam ediyoruz. Bu Allah'ın sınavı. İnşallah bunu da atlatacağız. Büyük oğlum orta sonda. Okumayı çok seviyor. Başarılı bir çocuk. Okumasını çok istiyoruz. Büyük oğlumun eğitimi için küçük oğlumun yanına gelemedim. Babası da Efe'nin yanına gelemedi. Olsun çocuğumuz iyi olsun biz her şeye katlanırız" diye konuştu. - SAMSUN