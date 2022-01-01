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ENGELLİ ÇOCUKLARA 'NASRETTİN HOCA'DAN YILBAŞI HEDİYESİ - Son Dakika

ENGELLİ ÇOCUKLARA 'NASRETTİN HOCA'DAN YILBAŞI HEDİYESİ

01.01.2022 11:02

TOKAT'ın Zile ilçesinde Engellilere Meslek Kazandırma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, yılbaşında Nasrettin Hoca kostümü ile evler ziyaret edilerek 65 engelli çocuğu oyuncak dağıtıldı.

TOKAT'ın Zile ilçesinde Engellilere Meslek Kazandırma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, yılbaşında Nasrettin Hoca kostümü ile evler ziyaret edilerek 65 engelli çocuğu oyuncak dağıtıldı. Eşeğe ters binen Nasrettin Hoca kostümlü dernek görevlisi ilçe merkezi ve köylerde yaşanan çocuklara oyuncak hediye edip, yeni yıllarını kutladı.

Zile ilçesinde faaliyet gösteren Engellilere Meslek Kazandırma ve Dayanışma Derneği, yeni yılda engelli çocukları sevindirdi. Dernek yönetimi 65 çocuk için çeşitli hediyeler hazırladı. Bir dernek görevlisine de Nasrettin Hoca kostümü giydirildi. Eşeğe ters binen Nasrettin Hoca ilçe merkezi ve köylerde yaşanan çocukları tek tek evinde ziyaret etti. Engelli çocuklara oyuncak dağıtan Nasrettin Hoca onların yeni yılı kutladı.

Nasrettin Hoca kostümü ile yeni yıl öncesi 65 özel kardeşlerine sürpriz hazırladıklarını belirten Dernek Başkanı Halil İçcan, Yabancı ülkelerde Noel Baba çuvalın içindeki hediye paketlerini çocuklara veriyor. Biz de bunu kendimize uyarladık. Nasrettin Hocamızı özel kostümü ile hazırladık. Hazırladığımız çuvala 65 adet hediye paketi koyduk. 65 aileyi ziyaret ederek sürpriz yaptık. Nasrettin Hocamız çuvalın içinden hediye çektirdi. Köy ziyaretlerimizde hocamız eşeğe ters binerek hediyelerin dağıtımını yaptı. Çocukları mutlu ettik diye konuştu.

ENGELLİ ÇOCUKLARA 'NASRETTİN HOCA'DAN YILBAŞI HEDİYESİ
ENGELLİ ÇOCUKLARA 'NASRETTİN HOCA'DAN YILBAŞI HEDİYESİ
ENGELLİ ÇOCUKLARA 'NASRETTİN HOCA'DAN YILBAŞI HEDİYESİ
ENGELLİ ÇOCUKLARA 'NASRETTİN HOCA'DAN YILBAŞI HEDİYESİ
ENGELLİ ÇOCUKLARA 'NASRETTİN HOCA'DAN YILBAŞI HEDİYESİ
ENGELLİ ÇOCUKLARA 'NASRETTİN HOCA'DAN YILBAŞI HEDİYESİ
ENGELLİ ÇOCUKLARA 'NASRETTİN HOCA'DAN YILBAŞI HEDİYESİ

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Nasreddin Hoca, Engelli, Zile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ENGELLİ ÇOCUKLARA 'NASRETTİN HOCA'DAN YILBAŞI HEDİYESİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ENGELLİ ÇOCUKLARA 'NASRETTİN HOCA'DAN YILBAŞI HEDİYESİ - Son Dakika
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