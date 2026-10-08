Engelli çocuklara şifa bahanesiyle 4 yıl işkence yaptı

Engelli çocuklara şifa bahanesiyle 4 yıl işkence yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan'ın Bihar eyaletinde kendisini şifacı olarak tanıtan bir adamın, engelli çocukları iyileştirme bahanesiyle yaklaşık 4 yıl boyunca ayaklarından tutup baş aşağı salladığı ortaya çıktı. Ailelerin çocuklarını haftada iki kez bu kişiye götürdüğü belirtilirken, korkunç görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.
Hindistan'ın Bihar eyaletinde kendisini şifacı olarak tanıtan bir adamın, engelli çocukları iyileştirdiğini öne sürerek yıllarca istismar ettiği ortaya çıktı. Çocukları ayak bileklerinden tutarak baş aşağı sallayan ve havada döndüren şüphelinin, bu uygulamaların hastalıkları ve engelleri iyileştirdiğini savunduğu belirtildi.
RİTÜELLERİ MEZARLIKTA GERÇEKLEŞTİRDİ
Şüphelinin, çocukları ölü yakma alanında baş aşağı tutarak salladığı ve döndürdüğü öğrenildi. Söz konusu uygulamaların tedavi yöntemi olduğunu ileri süren adamın, çocukların sağlık sorunlarını bu şekilde ortadan kaldırabileceğini iddia ettiği aktarıldı.
4 YIL BOYUNCA HAFTADA 2 KEZ YAPMIŞ
Bölge sakinlerinin anlatımlarına göre, sözde iyileştirme seansları yaklaşık 4 yıl boyunca haftada 2 kez gerçekleştirildi. Ailelerin de çocuklarının iyileşeceğine inanarak onları kendi istekleriyle şüphelinin yanına götürdüğü belirtildi.
GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI
Çocuklara yönelik uygulamaların görüntülerinin yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli gözaltına alınırken, hakkında Hindistan'ın çocukları korumaya yönelik yasaları kapsamında adli işlem başlatıldı.
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