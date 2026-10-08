Engelli çocuklara şifa bahanesiyle 4 yıl işkence yaptı

Hindistan'ın Bihar eyaletinde kendisini şifacı olarak tanıtan bir adamın, engelli çocukları iyileştirdiğini öne sürerek yıllarca istismar ettiği ortaya çıktı. Çocukları ayak bileklerinden tutarak baş aşağı sallayan ve havada döndüren şüphelinin, bu uygulamaların hastalıkları ve engelleri iyileştirdiğini savunduğu belirtildi.

RİTÜELLERİ MEZARLIKTA GERÇEKLEŞTİRDİ

Şüphelinin, çocukları ölü yakma alanında baş aşağı tutarak salladığı ve döndürdüğü öğrenildi. Söz konusu uygulamaların tedavi yöntemi olduğunu ileri süren adamın, çocukların sağlık sorunlarını bu şekilde ortadan kaldırabileceğini iddia ettiği aktarıldı.

4 YIL BOYUNCA HAFTADA 2 KEZ YAPMIŞ

Bölge sakinlerinin anlatımlarına göre, sözde iyileştirme seansları yaklaşık 4 yıl boyunca haftada 2 kez gerçekleştirildi. Ailelerin de çocuklarının iyileşeceğine inanarak onları kendi istekleriyle şüphelinin yanına götürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Çocuklara yönelik uygulamaların görüntülerinin yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli gözaltına alınırken, hakkında Hindistan'ın çocukları korumaya yönelik yasaları kapsamında adli işlem başlatıldı.