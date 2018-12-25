Son Dakika Haberleri: Engelli Genç Bir Günlüğüne Polis Oldu

Engelli Genç Bir Günlüğüne Polis Oldu

1 saat önce

ANKARA'da Mamak Belediyesi Ahmet Yesevi Aile Merkezi Özel Eğitim El Sanatları Kursu öğrencisi olan engelli Berat Eskitürkoğlu (29), 1 günlüğüne polis oldu.

Engelli Genç Bir Günlüğüne Polis Oldu, System.String[]
ANKARA'da Mamak Belediyesi Ahmet Yesevi Aile Merkezi Özel Eğitim El Sanatları Kursu öğrencisi olan engelli Berat Eskitürkoğlu (29), 1 günlüğüne polis oldu.

Özel Eğitim El Sanatları Kursu öğrencisi olan ve orta düzeyde zihinsel engeli bulunan Berat Eskitürkoğlu'nun polis olma hayali gerçek oldu. Akdere Polis Karakolu görevlileri tarafından Ahmet Yesevi Aile Merkezi'nde ziyaret edilen Eskitürkoğlu, bir günlüğüne polis oldu. Akdere Polis Karakolu'na götürülen Eskitürkoğlu, polis memurları ile devriyeye çıkıp, karakol gezdi. Polis yeleği giyip, polis şapkası da takan  Türkoğlu,  bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:20 Kaynak: DHA

Ankara, Polis, Güncel
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