Son Dakika Haberleri: Engelli Genç İkinci Kitabını Yazıyor

Engelli Genç İkinci Kitabını Yazıyor

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan bedensel engelli ve böbrek yetmezliği hastası Murat Sarıoğlu, ikinci kitabını yazıyor.

Engelli Genç İkinci Kitabını Yazıyor, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan bedensel engelli ve böbrek yetmezliği hastası Murat Sarıoğlu, ikinci kitabını yazıyor.

Sekiz yıldır haftada 3 gün diyaliz tedavisi gören Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü öğrencisi 23 yaşındaki Sarıoğlu, hasta yatağında düşüncelerini kağıda döküyor.

İkinci kitabını yazan Sarıoğlu, elde edeceği geliri kendisi gibi engelli olan vatandaşlara bağışlayacak.

Murat Sarıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce bir şiir kitabının yayımlandığını söyleyerek, yeni kitabında ise engellilerin yaşadığı zorlukları anlatacağını dile getirdi.

Kitapla seslerini duyurmak istediklerine işaret eden Sarıoğlu, "Bizler de bu toplumun birer ferdiyiz ve mücadelemizi de bırakmak istemiyoruz. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz, bizler hayatla barışık insanlarız. Engelli kardeşlerimin ve benim başımdan geçenleri, yaşamış oldukları zorlukları ve içinde bulundukları durumu anlatmak için yazıyorum. Yazdığım kitabın gelirlerini de benim gibi engelli kardeşlerimize bağışlayacağım. İnşallah kitabımın adı da 'Engelli Gencin Kaleminden' olacak." diye konuştu.

Sarıoğlu'nun babası Bünyamin Sarıoğlu da oğlunun okuma sevgisinin ne olduğunu iyi anladığını belirterek, "Murat hiçbir zaman sevgisini ve azmini kaybetmedi. Şimdi de kendisi gibi engelli kardeşleri için bir kitap yazmaya başladı. Bu kitabın bütün gelirlerini de engelli arkadaşlarına destek olmak için bağışlayacak. Murat büyük bir azimle yoluna devam ediyor ve ben de bundan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:35 Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi, Sakarya, Güncel
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