Engelli Öğrenciler Tiyatro Sanatçılarıyla Buluştu

Çankırı'da tiyatro sanatçıları engelli öğrencilerle bir araya geldi.

Çankırı'da tiyatro sanatçıları engelli öğrencilerle bir araya geldi.



"İyi Kötü Çirkin" adlı tiyatro oyununu sergilemek için kente gelen oyuncu Erdem Baş, Hakan Bulut, Ersin Korkut ve Eray Yasin Işık, Genç Oluşum Derneği (GEODER) tarafından düzenlenen etkinlikte dernek binasında engelli öğrencilerle buluştu.



Öğrenciler, televizyondan gördükleri oyuncularla birlikte oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.



Dernek Başkanı Ahmet Mükerrem Ünal, gazetecilere, engelli öğrenciler için farklı bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi.



Engelli öğrencilerle oyuncuları buluşturup farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Ünal, "Çocuklar oyuncularla kaynaşsın, hem onlar için unutulmaz bir an olsun hem de toplum nezdinde farkındalık olsun istedik. Burada farklı oyunlar oynayıp kaynaşma etkinlikleri gerçekleştirdik." dedi.



Engelli öğrenciler de çok mutlu olduklarını dile getirerek, dernek yönetimine teşekkür etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Engelli Kadına Cinsel İstismarda Bulunan Zanlıdan Akılalmaz Savunma: İlişki İçin Baskı Yaptı

Bayburtlu Vatandaş, Komşularının "Yaşamaz" Dediği Buzağıyı Yaşattı

Bakan Kurum: Tüm Marketlerimizde Bez ve File Uygulamasını Zorunlu Hale Getiriyoruz

Erdoğan, Ağlayan Çocuğa Böyle Seslendi: Deden Kurban Olsun Sana