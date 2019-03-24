Son Dakika Haberleri: Engelli Yaşlı Adam Yangında Hayatını Kaybetti

Engelli Yaşlı Adam Yangında Hayatını Kaybetti

57 dakika önce

Burdur merkeze bağlı Düğer köyünde çıkan yangında engelli bir kişi dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi.

Engelli Yaşlı Adam Yangında Hayatını Kaybetti, System.String[]
Burdur merkeze bağlı Düğer köyünde çıkan yangında engelli bir kişi dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Düğer köyünde meydana gelen ev yangınında evde bulunan yatalak haldeki 85 yaşındaki Veli Özkan çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatı kaybetti. Alınan bilgiye göre, engelli ve yatalak olarak evinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Veli Özkan'ın evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Özkan'ı kurtarmak için eve girmeye çalışan köylüler, yükselen alevler nedeniyle mutfak tüpünün patlamasıyla eve giremedi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmesine rağmen Özkan'ın dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili jandarma ekipleri yangın yerinde güvenlik önlemi alırken, Burdur Cumhuriyet Savcılığı yangın yerinde soruşturma başlattı. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:25 Kaynak: İHA

Veli Özkan, Burdur, 3. Sayfa
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