Engelli Yaşlı Adam Yangında Hayatını Kaybetti
57 dakika önce
Burdur merkeze bağlı Düğer köyünde çıkan yangında engelli bir kişi dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi.
Burdur
merkeze bağlı Düğer köyünde çıkan yangında engelli bir kişi dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Düğer köyünde meydana gelen ev yangınında evde bulunan yatalak haldeki 85 yaşındaki Veli Özkan
çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatı kaybetti. Alınan bilgiye göre, engelli ve yatalak olarak evinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Veli Özkan'ın evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Özkan'ı kurtarmak için eve girmeye çalışan köylüler, yükselen alevler nedeniyle mutfak tüpünün patlamasıyla eve giremedi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmesine rağmen Özkan'ın dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili jandarma ekipleri yangın yerinde güvenlik önlemi alırken, Burdur Cumhuriyet Savcılığı
yangın yerinde soruşturma başlattı. - BURDUR
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:25 Kaynak: İHA
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