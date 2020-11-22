Engelliler istedi Fotono-21 Fotoğraf Derneği yerine getirdi - Son Dakika

Engelliler istedi Fotono-21 Fotoğraf Derneği yerine getirdi

22.11.2020 11:06

Engelliler istedi Fotono-21 Fotoğraf Derneği yerine getirdi Diyarbakır'da bedensel engelleri nedeni ile tarihi ve kültürel mekanları göremeyen engelli vatandaşlar drone eğitimi almak istedi Fotono-21 Fotoğraf derneğine başvuran engelli vatandaşlar, 3 haftalık eğitimlerin ardından droneyi en...

Engelliler istedi Fotono-21 Fotoğraf Derneği yerine getirdi

Diyarbakır'da bedensel engelleri nedeni ile tarihi ve kültürel mekanları göremeyen engelli vatandaşlar drone eğitimi almak istedi

Fotono-21 Fotoğraf derneğine başvuran engelli vatandaşlar, 3 haftalık eğitimlerin ardından droneyi en ince ayrıntısına kadar öğrendi

Engelleri nedeni ile engebeli ve dağlık alanları aşamayan vatandaşlar, drone sayesinde bu bölgeleri fotoğraflama imkanı buldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Fotono-21 Fotoğraf Derneği, engelli vatandaşların ulaşamadıkları yerlerin video ve fotoğraf çekimi sorununu, drone eğitimi vererek ortadan kaldırdı. 10 kursiyer 3 haftalık eğitimlerini, yaptıkları çekimlerle tamamladı.

Diyarbakır'ın ve bölgenin birçok tarihi yerini fotoğraflayan Fotono-21 Fotoğraf Derneği, bu sefer sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Engelli vatandaşlar, fotoğraf ve vido çekmek isteyip de ulaşamadıkları yer sorununu çözmek için Fotono-21 Fotoğraf Derneğine talepte bulundu. Dernek başkanı ve üyeler, 10 kişilik engelli grubunu 3 haftalık drone eğitimine aldı. Engelli vatandaşlar, 3 haftalık drone eğitimiyle sorunlarını çözdü. Engelli vatandaşlar, başta Sur ilçesinde bulunan İçkale'de çekimler yaparak sivil havacılık kuralları çerçevesinde eğitimlerini tamamladı.

"Talep olursa eğitimleri vermeye devam edeceğiz"

Fotono-21 Fotoğraf Derneği üyesi ve eğitmen Veysi Arcagök, eğitime 7 Kasımda başladıklarını, toplamda 3 haftalık program gerçekleştirdiklerini söyledi. Diyarbakır Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü Başkanı Erol Taş'tan böyle bir talep geldiğini aktaran Arcagök, "Çoğu yere ulaşamıyorlar. Bir yere gittikleri zaman hem görme hem de fotoğraf çekme şansı olmuyor. Bu eğitimi vermemizin amacı onların gittikleri yerlerde çok rahat bir şekilde, herhangi bir engele takılmadan fotoğraf ve video çekebilmeleriydi. Bunu da başardık. Toplamda 10 kişi bizden eğitim aldı. Şu an bu 10 kişi herhangi bir alana gittiği zaman sivil havacılık kuralları çerçevesinde hiçbir engele takılmadan görüntü ve video çekebilecekler. Kendi başlarına drone kullanabilirler, bir problem kalmadı. Bu da bizim bir sosyal sorumluluk projemizdi, eğitimlerimizi tamamladık. Eğer tekrar bir talep olursa drone eğitimleri vermeye devam edeceğiz" dedi.

Diyarbakır Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Erol Taş ise engellerinden dolayı tarihi ve kültürel mekanları göremediklerini söyledi. Taş, "Drone eğitimi aldık, bundan sonra göremediğimiz mekanları drone ile fotoğraflayabileceğiz. Hafta da iki gün, günde iki saatlik bir eğitim serüvenimiz oldu. Bu süreçte drone ile alakalı, uçuş eğitimiyle alakalı bilmediğimiz birçok şeyi öğrenmiş olduk" şeklinde konuştu.

Engelliler istedi Fotono-21 Fotoğraf Derneği yerine getirdi
Engelliler istedi Fotono-21 Fotoğraf Derneği yerine getirdi
Engelliler istedi Fotono-21 Fotoğraf Derneği yerine getirdi
Engelliler istedi Fotono-21 Fotoğraf Derneği yerine getirdi
Engelliler istedi Fotono-21 Fotoğraf Derneği yerine getirdi
Engelliler istedi Fotono-21 Fotoğraf Derneği yerine getirdi
Engelliler istedi Fotono-21 Fotoğraf Derneği yerine getirdi
Engelliler istedi Fotono-21 Fotoğraf Derneği yerine getirdi
Engelliler istedi Fotono-21 Fotoğraf Derneği yerine getirdi
Engelliler istedi Fotono-21 Fotoğraf Derneği yerine getirdi
Engelliler istedi Fotono-21 Fotoğraf Derneği yerine getirdi
Engelliler istedi Fotono-21 Fotoğraf Derneği yerine getirdi
Engelliler istedi Fotono-21 Fotoğraf Derneği yerine getirdi
Engelliler istedi Fotono-21 Fotoğraf Derneği yerine getirdi
Engelliler istedi Fotono-21 Fotoğraf Derneği yerine getirdi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Engelliler istedi Fotono-21 Fotoğraf Derneği yerine getirdi - Son Dakika


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