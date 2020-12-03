Engellilere farkındalık günlerinde özel hediye - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyi işbirliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlara akülü sandalye ve özel yatak hediye edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Işıklar ve Çınarlı mahallelerinde yaşayan 3 engelli gencin ihtiyaçları kaşılandı.

Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör ve Süleymanpaşa Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ahmet Murat Sarılarlı, gençlere akülü sandalye ve özel yataklarını teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güngör, vatandaşlara akülü sandalye ve özel yatak hediye ettiklerini belirtti.

Bugünün kutlamadan ziyade farkındalık ve dayanışma günü olduğuna değinen Güngör, şunları kaydetti:

"Bizler de birer engelli adayı olarak mevcut engelleri ortadan kaldırmak ve bu engellere sahip kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmakla yükümlüyüz. Bu özel günde bu hediyeleri ulaştırmamıza vesile olanlara teşekkür ediyorum.

Bizlere özellikle engelli kardeşlerimizle ilgili çalışmalarımızda her zaman güçlü desteğini hissettiren ve yanımızda olan Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel'e de kent konseyimiz adına şükranlarımı sunuyorum."