Engellilerin betimleme ve işaret dili anlatımıyla gezebildiği afiş ve seramik sergisi açıldı - Son Dakika

Bilecik'te betimleme ve işaret dili anlatımıyla engellilerin kolaylıkla ziyaret edebilmesi için hazırlanan afiş ve seramik sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi ve Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) tarafından, engellilerin toplumda daha fazla yer alması ve farkındalık oluşturulması için hazırlanan "Engel Yok, Siz Olmayın" başlıklı serginin açılış töreni yapıldı.

Bedensel ve görme engelli ziyaretçiler, kursiyerlerin yaptığı eserleri betimleme ve işaret dili anlatımlarıyla tanıdı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız, açılışta yaptığı konuşmada, kurum olarak her zaman engellilerin ve ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Kurslarda yapılan eserlerin sergide engelsiz olarak sunulduğunu ve bunun kentte ilk kez gerçekleştirildiğini aktaran Yıldız, "Bugün çok heyecanlıyız. Bin bir emekle yapılan eserlerimizi engelli kardeşlerimize sunacağız. Burada betimlemeler yapılarak engelli kardeşlerimize ulaşıyoruz. Onlar görmüyor olabilir, bizler destek olursak, onların gören gözü olup, onlara aktarırsak bu hepimiz için büyük bir değer olur." dedi.

BİEYDER Başkanı Aslıhan Volkan da engellilerin hayata daha fazla katılması için iletişimin çok önemli olduğunu anlattı.

Volkan, "Bu sergide engel yok, sergiyi tüm engelliler gezebiliyor. Betimlemeler, Türkçe öğretmeni Elif Beyce Buldu tarafından yapıldı, seslendirmeler konusunda da Bilecik Belediyesinden destek aldık. Burada engelli bireylerin gören gözü olan ve açılışa katılarak bize destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sergiyi ziyaret eden görme engelli İsmail Özden, eserleri incelerken ve betimlemeleri dinlerken hiç yorulmadığını dile getirdi.

Açılışa, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma İvrendi de katılarak sergi alanını engellilerle gezdi.