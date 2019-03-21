Son Dakika Haberleri: Engellilerin Engelleri Kalkacak

Engellilerin Engelleri Kalkacak

2 saat önce

Ak Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin, engelliler için hazırladıkları projelerle, onların sosyal ve ekonomik yaşamla arasındaki engelleri kaldırılmasına destek vereceklerini söyledi.

Engellilerin Engelleri Kalkacak, System.String[]

Yoğun çalışmalar sonucu halkın her kesiminin ihtiyaçlarına cevap verecek projeler üreten Ak Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin, engellilerin sosyal ve ekonomik hayatın gerisinde kalmaması için de projeler hayata geçireceklerini söyledi. Engelli meslek edindirme kursları kuracaklarını belirten Şahin, "Engelli vatandas¸ların, bas¸kalarının yardımına ihtiyac¸ duymadantoplumsal yas¸amauyum sağlamaları, meslek sahibi olarak üretime katkıda bulunmaları için engelli meslek edindirme kursları düzenleyeceğiz" dedi.

Şahin, engellilerin topluma ve devlete emanet olduğunu belirterek, onların yaşamlarını kolaylaştıracak her türlü çalışmayı yapacaklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:25 Kaynak: Bültenler

Mahmut Sami Şahin, belediye başkan adayı, Karaman, AK Parti, Güncel
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