Son Dakika Haberleri: Engellilerin tekerlekli sandalye sevinci
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Engellilerin tekerlekli sandalye sevinci

1 saat önce

Kütahya'da hayırseverlerin destekleriyle satın alınan 7 tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahibi engellilere teslim edildi.

Engellilerin tekerlekli sandalye sevinci, System.String[]
Kütahya'da hayırseverlerin destekleriyle satın alınan 7 tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahibi engellilere teslim edildi.
Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kütahya Şubesince dernek üyeleri ile hayırseverlerin destekleriyle alınan manüel tekerlekli sandalyeler, Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi aracılığıyla Hüseyin Özdemir, Burak Yarar, Nezire Lafçı, Nazım Erişen, Zehra Nurbiğa, Ramazan İmal ve İsmail Semih Memiş'e verildi.
Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, desteklerinden dolayı Türkiye Yardım Sevenler Derneğine teşekkür etti.
Kütahya ve ilçelerinde bulunan engellilerin sorunlarına çözüm bulmak, ihtiyaç sahibi olanlara yardım etmek için gayret gösterdiklerini belirten Yakar, şu ifadeleri kullandı:
"Kurulduğumuz günden bu yana engellilerimiz için mücadele veriyoruz. Onların sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Derneğimizce tespiti yapılan veya bize ulaşan engellilerimize hayırseverlerimizin destekleriyle akülü veya manüel sandalye temin ediyoruz. Bugün de yine Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kütahya Şubesi tarafından temin edilen 7 manüel sandalyenin engellilerimize teslimini gerçekleştirdik."
Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kütahya Şube Başkanı Verda Balaban da engellilere zaman zaman destek olduklarını, üyeler ile hayırseverlerin katkılarıyla desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Sandalyelerini teslim alan engelliler ve yakınları ise memnuniyetlerini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:20 Kaynak: AA
Hatice Yakar, Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Türkiye, Kütahya, Güncel
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