Engin Altan Düzyatan, Beyrut'taki patlamanın üzüntüsünü paylaştı - Son Dakika

İSTANBUL Lübnan Başkonsolosu'nu ziyaret eden oyuncu Engin Altan Düzyatan, Beyrut'taki patlama nedeniyle üzüntüsünü dile getirip, "Patlama yüzünden çok üzgünüm. Allah yardımcınız olsun. Lübnan için dua ediyorum" dedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamada çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü. Onlarca kişi öldü, binlerce kişi yaralandı. Oynadığı dizi ile yurt dışında büyük bir hayran kitlesi bulunan oyuncu Engin Altan Düzyatan, İstanbul Lübnan Başkonsolosu'nu ziyaret etti. Lübnan Başkonsolosu Mazen Kabbara'nın yakından ilgilendiği oyuncu, Lübnan'daki patlama nedeniyle yaşadığı üzüntüyü de dile getirdi. Oyuncu Engin Altan Düzyatan, "Patlama yüzünden çok üzgünüm. Allah yardımcınız olsun. Lübnan için dua ediyorum" dedi.