Enheduanna Kitabı Tanıtıldı

19.01.2026 18:28
A Milli Kadın Voleybol Takımı'na ithaf edilen 'Enheduanna' kitabı tanıtım toplantısı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'na ithaf edilen "Enheduanna" kitabının tanıtım toplantısı yapıldı.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki toplantıya Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli sporcu Kübra Akman, kitabın editörü Meliha Pınar Sipahi ile eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun katıldı.

Kitapta kendi yazısı da bulunan Üstündağ, "Pınar Hanım çok büyük emekler sarf etmiş. Bu Türk kadınının neler yapabileceğinin, neler yaptığının ve daha neler yapacağının ispatıdır." dedi.

Voleyboldaki tarihi başarılara değinen Üstündağ, "Bunu Türk kadını başardı. Güzel başarıları bu ülkeye yaşattıkları için bir kez daha sizlerin nezdinde çok teşekkür ediyorum. Daha güzel başarılar ve daha güzel ödüller almaya talibiz." ifadelerini kullandı.

Program sonunda Üstündağ ile Kübra Akman'a ödül verildi.

"Enheduanna"

Avrupa Tasarım Enstitüsü'nün de katkı verdiği Enheduanna Projesi, Anadolu kültürü ve İtalyan tasarımını bir araya getirdi.

Proje kapsamında Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki Karanlık Kanyon'da moda çekimleri yapıldı.

Sürece ilişkin tüm detaylar, görseller ve metinlerle kitaplaştırıldı.

Kaynak: AA

