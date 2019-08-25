Son Dakika Haberleri: Enis Arıkan % 30 zam istedi
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Enis Arıkan % 30 zam istedi

1 saat önce

Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın oynadığı, geçen yıl kapalı gişe sahnelenen "Alice" müzikali, yakında yeniden perde açacak.

Enis Arıkan % 30 zam istedi, System.String[]

Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın oynadığı, geçen yıl kapalı gişe sahnelenen "Alice" müzikali, yakında yeniden perde açacak. Oyuncular, provalara 26 Ağustos'ta başlayacak.


? Müzikalde çılgın 'Tavşan' karakterini canlandıran Enis Arıkan, provalar öncesi yapımcılardan zam istedi. Talebi kabul edilen oyuncunun ücretine yüzde 30 oranında zam yapıldı. Arıkan gibi Serenay Sarıkaya'ya da zam yapıldığı öğrenildi.

Serenay Sarıkaya, Enis Arıkan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:57 
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