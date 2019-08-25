Enis Arıkan % 30 zam istedi
1 saat önce
Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın oynadığı, geçen yıl kapalı gişe sahnelenen "Alice" müzikali, yakında yeniden perde açacak.
Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın oynadığı, geçen yıl kapalı gişe sahnelenen "Alice" müzikali, yakında yeniden perde açacak. Oyuncular, provalara 26 Ağustos'ta başlayacak.
? Müzikalde çılgın 'Tavşan' karakterini canlandıran Enis Arıkan, provalar öncesi yapımcılardan zam istedi. Talebi kabul edilen oyuncunun ücretine yüzde 30 oranında zam yapıldı. Arıkan gibi Serenay Sarıkaya'ya da zam yapıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:57
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