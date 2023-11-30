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Eniştesini iftirasına dayanamayan Nez Demir, Sezgin Polat'la kavga görüntüsünü ifşa edip ateş püskürdü - Son Dakika

Eniştesini iftirasına dayanamayan Nez Demir, Sezgin Polat'la kavga görüntüsünü ifşa edip ateş püskürdü

Fenomen Nez Demir, Dilan Polat'la ortak olduğu dönemde 500 bin TL'lik naylon fatura kestiklerini iddia eden eski eniştesinin Sezgin Polat ile kavga ettiği görüntüleri ifşa etti. Demir, Polat ile ortak olduğu yılının hesap özetini göstererek bir usulsüzlük olmadığını da söyledi.

30.11.2023 - 14:58,  Güncelleme: 15:02
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Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ile yıllar önce ortalık yaptığı için mal varlığına tedbir konulan fenomen Nez Demir'in eski eniştesinin iddialarıyla gündeme geldi. Kendisini naylon fatura kesmekle suçlayan eniştesinin Sezgin Polat'la kavga ettiği görüntüyü de ifşa etti.

"500 BİN TL'LİK NAYLON FATURA KESTİLER"

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Demir'in eski eniştesi Ömer Turgut, "Özel harcamaların hepsi gider gibi gösteriliyordu. Ön tarafta savaş varsa arka tarafta kulis vardı. Engin ve Dilan Polat'ın 500 bin TL değerinde naylon fatura soktuğunu gördüm. Altları çok karanlıktı. Ben öğrenince apar topar markayı kapattılar" dedi.

ENİŞTESİYLE SEZGİN POLAT ŞİRKET YÜZÜNDEN KAVGA ETMİŞ

Eniştesinin naylon fatura kesildiğini görünce şirkette çekildiğini söylemesinin ardından sessizliğini bozan Nez Demir, Turgut'un işten çıkmak yerine şirketi kendi üstüne almaya çalıştığını hatta bu süreçte Engin Polat'ın babası Sezgin Polat ile kavga ettiklerini söyledi. Sezgin Polat ve Ömer Turgut'un kavga ettiği görüntüyü paylaşan Demir, "Eski enişte şimdilerde kanallarda zamanında usulsüzlük olduğunu söylediği firmayı üstüne almak istedi sırf Engin'le uğraşmak için. Noterde devir gerçekleşti ama Dilan'lar kabul etmediği için hisse devri yapılamadı, noter kararı geçersiz oldu. Şimdi sorarım size şirkette usulsüzlük olsa üstüne alır mıydı? Madem şirkette usulsüzlük vardı neden Engin'lerle ortak olmak istedi? İftiraları ve yaptığı algılar bir bir adalet önünde sorulacak" dedi.

Eniştesini iftirasına dayanamayan Nez Demir, Sezgin Polat'la kavga görüntüsünü ifşa edip ateş püskürdü

"DİLAN'LA BİRBİRİMİZİ Mİ YİYELİM ALÇAK"

İftiralar karşısında sessiz kalamadığını belirten Demir, "Dilan'la etkileşim için kameralara kavga ettiğimizi arkada konuştuğumuzu iddia etti buyurun nasıl kavgalar ettik. Biz çok kavgalar ettik. Benim de haklı olduğum noktalar vardı, onların da kendince. Bu videoyu asla paylaşmazdım eski sonuçta üstünden çok sular aktı ama bu eski enişte o kadar iftiralar atıyor ki alın görün iftira attığı şirketi üstüne alıyordu. Bu yüzden Sezgin Polat üstümüze yürümüştü. Sonra çözüldü tabi yine Dilan'la konuşup çözdük. Ama yaptığı algıya bak kameralar önünde kavga edip arkada sohbet ediyormuşuz yuh ya yuh. Yan yana gelmişiz ee ne olsun istiyorsun? Biz birbirimizi yiyelim savaş mı yapalı alçak" ifadelerini kullandı.

Eniştesini iftirasına dayanamayan Nez Demir, Sezgin Polat'la kavga görüntüsünü ifşa edip ateş püskürdü

5 MİLYON TL'LİK HESAP ÖZETİNİ ANLATTI

2021-2022 yılı mizanlarını gösteren Demir, sözlerine şöyle devam etti: "2022 yılında şirket zaten tasfiye sürecine girdiği için burada bir hareket yok. 2021 yılındaki evrakta internet üzerinden yapılan satışlar gelen ödemeler, kargo şirketine yapılan ödemeler, ürünleri çektiğimiz fabrikanın ödemeleri, ürünlerin yurt dışında satışı için anlaşılan şirkete yapılan ödemeler, muhasebe ödemeleri, kira, maaş ödemeleri, SGK hareketleri var. Totalde 2022 yılında gelir giderler dahil toplam ciro 5 milyon TL. Bunun içinde tüm giderler de var. Aylık 400 küsur bin lira. Benim ortak olduğum süreçte yapılan hareketler bunlar. Bunlar vergi incelemesinde. Hem savcılık hem müfettiş incelemesinde. İncelemeler sonucunda bu şirket üzerinde herhangi bir kara para aklama, bahis, mail order, illegal işlemlerin olmadığı ortaya çıkacaktır. Bildiğim bir şeyi başkalarının ağzında iftiralarla dinleyince çıldırıyorum. Sen 2020 yılında çektin gittin hayatımızdan. Hani bana iyilik yapıyordun? Şirketi alacaktın üstüne. Şirket bu kadar kirliyse niye üstüne almaya kalktın? Herkes kendi önünü süpürsün önce."

Eniştesini iftirasına dayanamayan Nez Demir, Sezgin Polat'la kavga görüntüsünü ifşa edip ateş püskürdü
Eniştesini iftirasına dayanamayan Nez Demir, Sezgin Polat'la kavga görüntüsünü ifşa edip ateş püskürdü
Nez Demir'in eski eniştesi açtı ağzını yumdu gözünü! Işıltılı hayatın arka planını anlattı

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Son Dakika Hukuk Eniştesini iftirasına dayanamayan Nez Demir, Sezgin Polat'la kavga görüntüsünü ifşa edip ateş püskürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eniştesini iftirasına dayanamayan Nez Demir, Sezgin Polat'la kavga görüntüsünü ifşa edip ateş püskürdü - Son Dakika
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