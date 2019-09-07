Son Dakika Haberleri: Ensar Vakfı tarafından aşure dağıtıldı
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Ensar Vakfı tarafından aşure dağıtıldı

47 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi tarafından Muharrem Ayı nedeniyle aşure dağıttı.

Ensar Vakfı tarafından aşure dağıtıldı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi tarafından Muharrem Ayı nedeniyle aşure dağıttı.


Çaycuma Merkez Yeni Camii'nin önündeki aşure dağıtımına Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Müftülük Şube Müdürü Erdal Oruçoğlu, Çaycuma Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, Saadet Partisi İlçe Başkanı Engin Zeren, Emekliler Derneği Başkanı Nizamettin Eyidoğan, daire amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.


Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Adem İnam ve yönetiminin hazır bulunduğu aşure dağıtımında yaklaşık bin kişiye aşure ikram edildi. - ZONGULDAK

Muharrem Ayı, Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:17 Kaynak: İHA
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