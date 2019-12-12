Enver Yücel: "İngiltere'den Dünyaya Eğitim Hizmeti Sunacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enver Yücel: 'İngiltere'den Dünyaya Eğitim Hizmeti Sunacağız' - Son Dakika

Enver Yücel: "İngiltere'den Dünyaya Eğitim Hizmeti Sunacağız"

6 saat önce

KENDİ alanında büyük deniz kuruluşlarından olan Deniz Mühendisliği, Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nün eğitim kolu Marine Learning Alliance Koleji'nin (MLA) yeni kampüsü İngiltere'nin Plymouth şehrinde açıldı.

Enver Yücel:
KENDİ alanında büyük deniz kuruluşlarından olan Deniz Mühendisliği, Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nün eğitim kolu Marine Learning Alliance Koleji'nin (MLA) yeni kampüsü İngiltere'nin Plymouth şehrinde açıldı. BAU Global'in dünyanın 4 kıtasında 6. üniversitesi olan MLA College'in yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. BAU Global Başkanı Enver Yücel ise açılış konuşmasında, "İngiltere'de daha da genişleyeceğiz ve İngiltere'den dünyaya eğitim hizmeti sunacağız" dedi.

9 sene önce kurulan MLA College için denizcilikte dünyanın önemli merkezlerinin ve üniversitelerinin olduğu Plymouth'da yeni hizmet binası açılış töreni düzenlendi. Törende açıklamalarda bulunan BAU Global ve BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı Enver Yücel, "BAU Global eğitim ağı anaokulundan, doktora'ya kadar eğitimin her alanında yer alan bir yapıdır. MLA bu ağımızı İngiltere'de genişletmektedir" diye konuştu.

MLA College ve Plymouth Üniversitesi arasında beş yıl öncesine uzanan bir iş birliğini, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile genişlettiklerini belirten Yücel, "Tıp Fakültemiz ve Diş Hekimliği Fakültemiz ile bu iş birliği derinleşecektir. Plymouth'un bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz ve yerel toplulukta daha fazla yer almak istiyoruz. Şehir ve bu şehirde yaşayan insanlar için fırsatlar araştırmak ve geliştirmek amacıyla Plymouth Şehir Konseyi ile birlikte çalışacağız" dedi.

Öte yandan Mentora Dil Akademisi'ni de açtıklarından ötürü büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Enver Yücel, "İlk öğrencilerimiz burada bizlerle birlikte. Onlar yeni bir yolculuğa başlıyorlar ve bu yolculuk sonunda onların geleceğin diş hekimleri, doktorları ve pilotları olacağını düşünmek harika bir duygu" ifadelerini kullandı.


- Londra
Enver Yücel, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:00 Kaynak: DHA
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