Epdk'den Doğal Gaz Piyasasına İlişkin Karar
1 saat önce
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve OtoCNG lisans başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesini kararlaştırdı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve OtoCNG lisans başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesini kararlaştırdı.
EPDK'nın CNG ve OtoCNG lisans başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesini kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, CNG satış, iletim ve dağıtım lisans başvuruları ile OtoCNG lisans başvuruları ve ilgili tadil işlemleri de elektronik ortamda yapılabilecek.
Ayrıca, yapım ve hizmet sertifikası alma, tadil, vize ve yenileme işlemleri için de bundan böyle internet üzerinden başvuruda bulunulabilecek. İlgili başvurular 31 Aralık
2019 tarihine kadar yazılı olarak da alınmaya devam edecek. - İSTANBUL
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:12 Kaynak: İHA
YSK, AK Parti'nin 31 İlçede Sandıkların Tamamının Yeniden Sayılması Talebini Reddetti
İşte YSK'nın İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verdiği 51 Sandık
Rallici Burcu Çetinkaya, "Gücüm Yetmedi" Diyerek Başörtüsünü Çıkardığını Duyurdu
İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç