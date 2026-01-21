EPDK, Elektrik Sayaç Yönetmeliğini Güncelledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

EPDK, Elektrik Sayaç Yönetmeliğini Güncelledi

21.01.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EPDK, elektrik piyasasında sayaç ve ölçüm sistemleri yönetmeliğinde değişiklikler yaptı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında kullanılan sayaç ve ölçüm sistemlerine ilişkin kuralları güncelledi.

EPDK'nin, Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, lisanssız elektrik üretim tesislerinde kullanılan sayaçlara ilişkin düzenlemede yer alan "ilgili şebeke işletmecisi" ifadesi "dağıtım şebeke işletmecisi" olarak değiştirildi. Böylece söz konusu sayaçlara ilişkin sorumluluk dağıtım şebeke işletmecisine verildi.

İletim sistemine bağlanacak üretim tesisleri için kullanıcı mülkiyet sınırları içerisinde kalan ölçüm noktalarına kurulacak sayaç ve modemlerin kullanıcı tarafından temin edilmesi, bu ekipmanların tesisinin ise Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından yapılması hükme bağlandı.

Milli Akıllı Sayaç Sistemi'nin (MASS) yaygınlaştırılmasına ilişkin öncelik sıralamasındaki düzenlemeyle TEDAŞ-MLZ/2019-064.A kodlu Haberleşme Ünitesi Teknik Şartnamesi'ne göre temin edilen haberleşme ünitelerinin 1 Mart'tan sonra, Akıllı Sayaç Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasına ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar'da belirtilen koşullar doğrultusunda tesis edilebileceği belirtildi.

Ölçü devrelerinin mevzuata uygun hale getirilmesine ilişkin geçici maddede yapılan değişiklikle, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) bünyesindeki üretim santrallerinin sayaçları hariç olmak üzere, iletim bedeli, uzlaştırma işlemleri ve benzeri hesaplamalarda kullanılan sayaçların, yönetmeliğe uygun ölçüm noktalarında yer almaması durumunda bağlantı noktalarının 1 Ocak 2027'ye kadar mevzuata uygun hale getirilmesi öngörüldü.

MASS'a geçiş dönemine ilişkin geçici düzenlemede de TEDAŞ-MLZ/2017-062.A kodlu Elektronik Elektrik Sayaçları Teknik Şartnamesi'ne göre temin edilen sayaçların tesis edilebileceği son tarih 1 Ocak 2026'dan 1 Mart 2026'ya uzatıldı.

Ayrıca, TEDAŞ-MLZ/2019-064.A kodlu Haberleşme Ünitesi Teknik Şartnamesi'ne göre temin edilen haberleşme ünitelerinin 1 Ocak 2026'ya kadar tesis edilebileceğine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPDK, Elektrik Sayaç Yönetmeliğini Güncelledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı Barrack’ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

10:50
Real Madrid’in yeni hocası 6-1’lik maç sonrası Arda’yı yanına çağırdı
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
10:34
Canice katledilen Atlas’ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
Canice katledilen Atlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
09:50
Galatasaray’ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 11:14:42. #7.11#
SON DAKİKA: EPDK, Elektrik Sayaç Yönetmeliğini Güncelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.