EPDK kararı - Son Dakika

EPDK kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2021 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2021 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi.

Konuyla ilgili karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2021 yılında uygulanacak iletim ek ücreti TEİAŞ'nin iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi.

TEİAŞ tarafından aylık hesaplanan iletim ek ücretleri, takip eden ayın 25'inde EPDK hesabına yatırılacak.

Söz konusu karar 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Resmi Gazete, Karar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 09:59 - Kaynak: AA

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