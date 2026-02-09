Epilepsi Ataklarında Doğru Yaklaşım - Son Dakika
Epilepsi Ataklarında Doğru Yaklaşım

09.02.2026 13:19
Uzmanlar, epilepsi atağı sırasında yanlış müdahalelerin risk oluşturduğunu vurguladı.

Medicana Kadıköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Güney Şenol, epilepsi atağı sırasında ağza herhangi bir cisim yerleştirme, zorla su içirme veya hastayı tutarak engelleme gibi yanlış müdahalelerin hastayı riske atabileceğini, nöbetin 5 dakikadan uzun sürmesi ya da art arda tekrarlaması halinde acil tıbbi destek alınması gerektiğini belirtti.

Hastaneten yapılan açıklamada Uluslararası Epilepsi Günü kapsamında yaptığı değerlendirmelere yer verilen Şenol, epilepsinin her yaşta görülebileceğini ve çocukluk döneminden ileri yaşlara kadar geniş bir hasta grubunu etkileyebildiğini vurguladı.

Toplumda epilepsiye yönelik yanlış inanışların hastaların sosyal yaşamını ve tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebildiğini ifade eden Şenol, epilepsinin tek tip bir hastalık olmadığını kaydetti.

Şenol, "Epilepsi farklı atak tipleri ile ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Bazı hastalarda bilinç kaybı ve kasılmalar görülürken, bazı hastalarda kısa süreli dalma, anlamsız bakışlar veya istemsiz hareketler görülebilir. Bu nedenle hastalığın doğru şekilde tanımlanması ve kişiye özel tedavi planının oluşturulması son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Epilepsi atağı sırasında yapılan hatalı uygulamaların ciddi risk oluşturduğunu belirten Şenol, atak anında hastaya doğru yaklaşımın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Şenol, "Atak geçiren kişinin ağzına herhangi bir cisim yerleştirmek, zorla su içirmeye çalışmak veya hastayı tutarak engellemek son derece yanlış uygulamalardır. Bu durumlar hastaya zarar verebilir. Atak sırasında kişinin güvenli bir alana alınması, başının korunması ve atak süresinin takip edilmesi gerekir. Nöbetler genellikle birkaç dakika içinde kendiliğinden sona erer. Beş dakikadan uzun süren veya art arda tekrarlayan ataklarda ise mutlaka acil tıbbi destek alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğru tedavi ve takiple sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürebilmek mümkün"

Epilepsi tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Şenol, birçok hastanın düzenli ilaç tedavisi sayesinde ataksız bir yaşam sürdürebildiğini ifade etti.

Uygun hasta grubunda cerrahi tedavi seçeneklerinin de başarıyla uygulanabildiğini aktaran Şenol, tedavi sürecinde düzenli ilaç kullanımının ve doktor kontrollerinin belirleyici rol oynadığını vurguladı.

Şenol, hastaların yaşam kalitesini artırmak için gerektiğinde psikolojik desteğin de önemli olabileceğini, epilepsi hastalarının sosyal yaşamdan uzaklaşmadan, doğru tedavi ve takiple sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürebileceğini ifade etti.

Epilepsi hastalarının düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve stresten uzak bir yaşam tarzı benimsemelerinin atak kontrolüne önemli katkı sağladığını belirten Şenol, hastaların uygun tedavi ve takip ile spor yapabileceğini, eğitim hayatına devam edebileceğini ve sosyal yaşamlarını aktif şekilde sürdürebileceğini kaydetti.

Doğru tedavi ve düzenli doktor kontrolüyle epilepsi hastalarının normal yaşam standartlarına ulaşabileceğini vurgulayan Şenol, epilepside erken tanı ve doğru müdahalenin hayat kurtarıcı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

