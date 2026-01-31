Epstein Arşivi Açıklandı - Son Dakika
Epstein Arşivi Açıklandı

31.01.2026 10:53
ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein'a dair milyonlarca belgeyi kamuoyuyla paylaştı.

(ANKARA) - ABD Adalet Bakanlığı, cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında cezaevinde ölen Jeffrey Epstein'a ilişkin milyonlarca sayfalık belgeyi kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan dosyalar, şimdiye kadar yayımlanan en kapsamlı "Epstein arşivi" niteliğinde.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgeler, yaklaşık 3 milyon sayfa doküman, 180 bin fotoğraf ve 2 bin videodan oluşuyor. Belgelerde Epstein'ın cezaevindeki sürecine, psikolojik değerlendirmelere ve ölümüne ilişkin kayıtların yanı sıra, ortağı Ghislaine Maxwell hakkında yürütülen soruşturmalara dair dosyalar da yer aldı.

Dosyalar ayrıca Epstein'ın siyaset, iş dünyası ve aristokrasi çevrelerinden çok sayıda isimle yaptığı e-posta yazışmalarını içeriyor. Belgelerde İngiltere Kraliyet ailesinden Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, iş insanı Elon Musk ve Microsoft'un kurucularından Bill Gates'in isimleri geçiyor. Belgelerde yer alan iddiaların "önemli bir bölümünün kanıta dayalı olmadığı" da ifade ediliyor.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, yayımlanan dosyaların kapsamlı bir inceleme sürecinin ardından kamuoyuyla paylaşıldığını belirterek, bunun şeffaflık yükümlülüğünün bir parçası olduğunu söyledi. Demokrat Partili bazı Kongre üyeleri, bakanlığın belgelerin önemli bir bölümünü paylaşmadığını savunuyor.

Yetkililer, belgelerde mağdurların korunması amacıyla çok sayıda bilginin karartıldığını ve dosyaların, Epstein'ın suçlarına dahil olduğu iddia edilen kişilere ilişkin kesin bir "isim listesi" içermediğini belirtiyor. Belgeler, paylaşılmasından kısa bir süre sonra ABD'de sosyal medya platformu X üzerinden en çok konuşan konular arasına girdi.

Kaynak: ANKA

