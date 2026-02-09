Epstein Belgeleri Sansürsüz İncelenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Epstein Belgeleri Sansürsüz İncelenecek

09.02.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Kongre üyeleri, Jeffrey Epstein'a ait belgeleri sansürsüz incelemek için Adalet Bakanlığı'na gidecek.

ABD'de bazı Kongre üyeleri, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerin sansürsüz halini Adalet Bakanlığında incelemeye hazırlanıyor.

Bakanlığın, Kongre üyelerinin Epstein hakkındaki soruşturma kapsamında yayımlanan 3 milyondan fazla belgenin sansürsüz hallerine 9 Şubat'tan??????? itibaren erişebileceği açıklamasının ardından, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie ve Demokrat Kongre Üyesi Ro Khanna konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından paylaşımlar yaptı.

Cumhuriyetçi üye Massie, Epstein'e ait sansürsüz dosyaları incelemek üzere bugün bakanlığa gideceğini belirterek, takipçilerine hangi belgeleri incelemesi gerektiğini sordu.

Demokrat üye Khanna da Massie ile bakanlığa gidip sansürsüz dosyaları inceleyeceklerini kaydetti.

Khanna, "Epstein sınıfı adalete teslim edilene kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığından Kongre üyelerine gönderilen mektupta, üyelerin, belgelerin sansürsüz hallerine 9 Şubat'tan itibaren erişebileceği ve bunun için 24 saat öncesinde bakanlığa bildirimde bulunmaları gerektiği kaydedilmişti.

Mektupta, Kongre üyelerinin belgeleri yalnızca bakanlıktaki bilgisayarlarda inceleyebileceği, not almaya izin verileceği ancak elektronik kopya oluşturmalarına müsaade edilmeyeceği belirtilmişti.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Epstein Belgeleri Sansürsüz İncelenecek - Son Dakika

Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti
Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı
3 gündür aranıyordu Cansız bedeni denizde bulundu 3 gündür aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu
Özcan Deniz’in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
İran’dan tüm dünyayı tedirgin edecek ’atom bombası’ çıkışı İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı

16:20
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
15:43
Geri adım atmadı İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu’nun ilk sözleri
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri
15:27
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
15:21
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı Miktar inanılmaz
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz
15:11
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
14:54
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Hep bir ağızdan o sloganı attılar
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 16:23:13. #7.11#
SON DAKİKA: Epstein Belgeleri Sansürsüz İncelenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.