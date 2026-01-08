Epstein Davası: Wexner ve İlgililer Mahkemeye Çağrıldı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e açılan dava kapsamında milyarder Les Wexner ile Epstein'ın avukatı Darren Indyke ve muhasebecisi Richard Kahn mahkemeye çağrıldı.

ABD basınına göre ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyesi Robert Garcia, yaptığı açıklamada, milyarder Wexner ile Epstein'in avukatı Darren Indyke ve muhasebecisi Richard Kahn hakkında mahkemeye katılmalarını emreden yazı çıkarıldığını bildirdi.

Garcia, "Epstein'in yöneticileri ve milyarder Wexner hakkındaki mahkeme celpleri, mağdurlar için adalet ve Amerikan halkı için gerçeği ortaya çıkarmak amaçlı yürüttüğümüz soruşturmada büyük bir adım." dedi.

Epstein'in "korkunç istismarları" ve yasa dışı faaliyetlerine destek olanları saptamak için "paranın izini sürmenin ne kadar önemli olduğunun" farkında olduklarını kaydeden Garcia, "Beyaz Saray'ın bu örtbas etme girişimini sona erdirmeye bir adım daha yaklaştık." diye konuştu.

Garcia, "Bence Les Wexner hakkındaki mahkeme celbi, bu soruşturmanın merkezinde yer alıyor." ifadesini kullandı.

Victoria's Secret, Abercrombie & Fitch ve Bath & Body Works'ü bünyesinde barındıran "L Brands" şirketinin kurucusu olarak bilinen Wexner'in, Epstein ile 1980'lerden bu yana finansal ilişkilere sahip olduğu iddia ediliyor.

"Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası"

Amerikan kamuoyunda ve ABD Kongresinde artan baskılar üzerine Adalet Bakanlığı, Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin bir kısmını "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında çevrim içi bir veri tabanında yayımlamaya başlamıştı.

Bakanlık, yasa kapsamında Epstein soruşturmasına ilişkin 2 milyondan fazla belgenin halen inceleme aşamasında olduğunu duyurmuştu.

Son yayımlanan dosyalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın ismi daha sık yer alırken federal savcıya ait bir e-posta, Trump'ın Epstein'e ait özel uçakla daha önce bilinenden fazla seyahat ettiğini ortaya koymuştu.

Trump'ın 1993-1996 yıllarında en az 8 uçuşta yolcular arasında olduğu, bazı uçuşlarda Epstein'in eski kız arkadaşı ve işbirlikçisi Ghislaine Maxwell'in de bulunduğu görülmüştü.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.