Epstein ile Bağış Yazışmaları Ortaya Çıktı

31.01.2026 21:39
Robert Koleji üyesi Thomas Jr., Epstein'den bağış talep eden yazışmalarla gündeme geldi.

Robert Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Landon Thomas Jr.'ın, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'den bağış istediği yazışmalar ortaya çıktı.

Epstein'a ilişkin soruşturma dosyaları, bir kısmının daha kamuoyuyla paylaşılmasıyla yeniden tartışmaların merkezine yerleşti.

ABD Adalet Bakanlığının dün yayımladığı belgeler arasında 7 Kasım 2014 tarihli bir yazışmada, aynı zamanda New York Times muhabiri olan Thomas Jr. ile Eipstein arasındaki e-posta yazışması yer alıyor.

Mailinde Robert Koleji'nin geçmişinden bahseden Thomas Jr, "Muhafazakar İslamın sosyal hayata ve eğitim sistemine gitgide daha çok sızdığı bugünün Türkiye'sinde, bu sene 150. yılını kutlayan Robert Koleji'nin misyonu hiç olmadığı kadar önemlidir." ifadelerini kullanıyor.

Gates Vakfından bağış istemek için Eipstein'in fikrini sormuş

Konuyu Gates Vakfı'na sunup sunmamak konusunda Eipstein'in fikrini soran Thomas Jr, "DEAŞ'tan sonra Türkiye çok muhafazakar bir yere doğru gidiyor. Biz de yönetim kurulu olarak, misyonunun çok önemli olmadığını düşünen bir hükümet altında ve bu atmosferde Robert Koleji'nin önemini insanlara anlatma çabalarımızı artırıyoruz." görüşünü paylaşıyor.

2014'teki yazışmalara göre, Robert Koleji'nin müdürünün New York'ta olacağını vurgulayan Thomas Jr, isterse müdürü Eipstein ile bu konuda görüştürebileceğini kaydediyor.

Babasının da Robert Koleji'nin yönetim kurulu üyesi olduğunu ve kendisinin uzun yıllar Türkiye'de yaşadığını belirten Thomas Jr, "Neyse, sadece düşüncelerinizi almak ve bu hikayeyi sunabileceğim başka vakıflar/milyarderler hakkında fikirlerinizi görmek istedim. Utanmasızca yaptığım bu bağış toplama tanıtımını burada bitiriyorum." ifadelerine yer veriyor.

Eipstein'in ise Thomas Jr.'a "Görüştüğümüzde bana daha fazlasını anlat." yanıtını verdiği görülüyor.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

