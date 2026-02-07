Epstein'in Siyasi İlişkileri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Epstein'in Siyasi İlişkileri Ortaya Çıktı

07.02.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jeffrey Epstein'in Fransa'da siyasetçi Olivier Colom'la yazışmaları, ırkçı ifadelerle dolu.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in, Fransa'da üst düzey siyasetçilere yakın Olivier Colom ile görüştüğü ortaya çıktı.

Epstein dosyasıyla ilgili ABD'de paylaşılan belgeler, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eski danışmanı Colom'un, Epstein ile 2013-2018 yılları arasında yakın iletişimde olduğunu ortaya koydu.

Colom, Epstein'e Eylül 2013'te gönderdiği bir e-posta aracılığıyla, eski Fransa Cumhurbaşkanı adayı Bruno Le Maire'in cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon toplamak istediğini belirterek bu konuda ABD'li milyardere danıştı.

Ayrıca Colom, Ekim 2013'te Epstein'e yazdığı e-postada kendisine yardımcı olanlara karşı sadık kaldığını, bu nedenle 5 yıl boyunca Sarkozy'nin yanında durduğunu belirtti.

Clinton ve Sarkozy arasında "gizli bir görüşme" ayarlanması talebi

Epstein'in aynı ay Sarkozy'yle tanışmak istediğini belirtmesi üzerine Colom, "Soracağım. (Sarkozy) Eğlenceli olabilir. ve artık İngilizce konuşabiliyor." şeklinde cevap verdi.

Colom, yaklaşık bir ay sonra gönderdiği bir diğer e-postada ise Epstein'den, ABD'nin New York eyaletinde eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Sarkozy arasında "gizli bir görüşme" ayarlamasını talep etti.

Epstein ve Colom yazışmalarındaki ırkçı ifadeler dikkati çekti

Epstein ve Colom arasındaki yazışmalarda ırkçı ifadelerin de yer alması dikkati çekerken, ikisi arasındaki Haziran 2013 tarihli yazışmalarda Epstein, "kız dolu bir akvaryumla" Karayipler'deki adasında olduğunu belirtti.

Epstein, kadınları "karidese" benzeterek, "Bazıları karides gibidir, başını atarsınız, gövdesini saklarsınız." ifadesini kullandı.

Colom "beyaz kadınları tercih ettiğini" yazarken, Epstein ise "Siyah bir karidesin kokusunu tahmin bile edemiyorum." şeklinde yanıt verdi.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Jeffrey Epstein, Ünlüler, Fransa, Güncel, Finans, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Epstein'in Siyasi İlişkileri Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma! Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi
Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası’na özel davet aldı Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası'na özel davet aldı
YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu
Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı

14:28
Nereden nereye İşte Alper Potuk’un yeni adresi
Nereden nereye! İşte Alper Potuk'un yeni adresi
14:03
Türk futbolunda tarihi olay Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
13:46
Para ödemeden ev sahibi oldu Gerçek sonradan anlaşıldı
Para ödemeden ev sahibi oldu! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 14:43:58. #7.11#
SON DAKİKA: Epstein'in Siyasi İlişkileri Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.