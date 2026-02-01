Epstein'in Somaliland Planları Ortaya Çıktı - Son Dakika
Epstein'in Somaliland Planları Ortaya Çıktı

01.02.2026 00:16
Yeni belgeler, Jeffrey Epstein'ın Somaliland'ı ticari hedef olarak değerlendirdiğini gösterdi.

ABD'de, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin yeni yayımlanan belgeler, Epstein ve çevresinin Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi'ni yıllar boyunca stratejik ve ticari bir hedef olarak değerlendirdiğini ortaya koydu.

Epstein'a ilişkin soruşturma dosyaları, bir kısmının daha kamuoyuyla paylaşılmasıyla yeniden tartışmaların merkezine yerleşti.

Yeni belgelerde, Somaliland'ın tanınmasının "diğer ülkelere olan faydaları" ve "Somaliland'ın tanınması" gibi belgelerin, Epstein'e e-posta yoluyla gönderildiği görülüyor.

2012 tarihli bir e-postada Epstein'in, Somaliland'daki Berbera Limanı çevresinde "büyük, temiz ve henüz kullanılmamış su rezervleri" bulunduğunu belirterek, Somaliland'da bir su şirketi kurulmasını gündeme getirdiği görüldü.

Yazışmada, Suudi Arabistan'a doğrudan deniz taşımacılığına işaret edilerek, "projenin hızlı, karlı ve lojistik açıdan kolay olduğu, su kaynaklarının ise halihazırda haritalandırıldığı" ifade edildi.

Aynı dönemden bir başka yazışmada, Somaliland'da "Somaliwood Studios" adıyla bir film ve medya merkezi kurulmasının önerildiği, bu yapının bölgesel ve kültürel etki oluşturacak şekilde planlandığı belirtildi.

2013 yılına ait bir e-postada ise Somaliland'da petrol arama faaliyetlerine ilişkin imtiyazlar gündeme getirildi.

Yaklaşık 30 bin kilometrekareyi kapsayan üç büyük petrol arama bloğu için 50 milyon dolarlık finansman talep edilen yazışmada, petrol potansiyelinin "olumlu" olduğu ve Avrupalı yetkililerle koordinasyon önerildiği kaydedildi.

Yazışmalar, Epstein ve çevresinin Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi'ni yıllar boyunca stratejik ve ticari bir hedef olarak değerlendirdiğini ortaya koydu.

İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık 2025'te Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

