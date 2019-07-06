Son Dakika Haberleri: Er meydanında başpehlivanlık ilk tur kura çekimi yapıldı
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Er meydanında başpehlivanlık ilk tur kura çekimi yapıldı

9 dakika önce

- Er meydanında başpehlivanlık ilk tur kura çekimi yapıldı Altın kemer yolunda favori gösterilen isimler birbirleri ile eşleşmediEDİRNE - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık ilk tur kura çekimleri yapıldı.

- Er meydanında başpehlivanlık ilk tur kura çekimi yapıldı
Altın kemer yolunda favori gösterilen isimler birbirleri ile eşleşmedi
EDİRNE - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık ilk tur kura çekimleri yapıldı. 53 başpehlivanın katıldığı kura çekiminde, geçen yılın şampiyonu Orhan Okulu, ilk kez dualı çayır Kırkpınar'a çıkan milli güreşçi Cenk İldem ile eşleşti.
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde başpehlivanlık ilk tur kura çekimleri yapıldı. 53 başpehlivanın katıldığı kura çekiminde, 52 başpehlivan birbiri ile eşleşirken, başpehlivanlardan Onur Balcı ise güreş yapmadan ikinci tura yükseldi.
'Erken final' sürprizi yaşanmadı
658 yıllık bitmeyen güreşin devam eden efsanesinde, Kırkpınar'ın altın kemer yolunda güreşseverler tarafından favori gösterilen isimlerin eşleşmeleri şu şekilde ulaştı:
"Orhan Okulu - Cenk İldem, Şaban Yılmaz - İsmail Erkal, Ali Gürbüz - Abdullah Güngör, İsmail Balaban - Semih Turgut, Mehmet Yeşil Yeşil - Arif Akın"
Er meydanında başpehlivanlık ilk tur kura çekimi yapıldı
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:34 Kaynak: İHA
Kırkpınar, Spor
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