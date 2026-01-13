Erbaa'da 3 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
3-sayfa

Erbaa'da 3 Kaçak Göçmen Yakalandı

Erbaa\'da 3 Kaçak Göçmen Yakalandı
13.01.2026 08:02
Tokat'ın Erbaa ilçesinde durdurulan otomobilde 3 Afgan kaçak göçmen tespit edildi, sürücü gözaltına alındı.

Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde durdurulan otomobilde 3 kaçak göçmen yakalandı.

Erbaa D-100 Karayolu Aladun mahallesi üzerinde bulunan uygulama noktasında ihbarı değerlendiren Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri yaptığı arama sırasında Erzurum'dan İstanbul'a giden M.Y idaresindeki 06 BMH 273 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler yaptığı incelemede arka koltukta oturan 3 Afgan uyruklu kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen mülteciler otobüsle Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, 3 göçmen emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Göçmen, Erbaa, Tokat

Son Dakika 3-sayfa Erbaa'da 3 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
08:38
08:34
08:27
08:17
08:16
07:58
