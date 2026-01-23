Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine D-100 kara yolundaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Otomobilde, Afgan uyruklu 5 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.
Olayla ilgili U.A. ve A.A. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Erbaa'da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?