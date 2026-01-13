Erbaa\'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçenin yüksek kesimlerinde 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından sağlık ekipleri, hastalara ulaşmak için yoğun mesai harcıyor.
İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapalı köy yollarının açılabilmesi, sağlık ekipleri de hastalara ulaşmak çaba gösteriyor.
112 Acil Sağlık ekiplerinin zorlu mesai harcadıkları anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntüde, Gökal beldesine giden ambulans ekibinin 30 santimetreyi aşan karda ilerlemeye çalışması ve lastiklere zincir taktıkları anlar yer alıyor.
