Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin menfeze düşmesi sonucu anne ve kızı yaralandı.
E.D. yönetimindeki 60 EZ 608 plakalı otomobil, Hacıpazar köyü yakınlarından kontrolden çıkarak menfeze düştü.
Kazada sürücü ile araçta bulunan annesi S.D. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Erbaa'da Otomobil Menfeze Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?