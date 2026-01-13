Erbaa\'da Yangın Sonrası Kavga Çıktı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından taraflar arasında kavga çıktı.

İddiaya göre, Erbaa ilçesi Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşayan A.U. ve B.U. kardeşler, baktıkları kedilerin üşümemesi için evin müştemilatında soba yaktıktan sonra pazara gitti. Bir süre sonra sobadan çıkan alevler eve sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan E.A.'ya ait eve de sıçradı.

Yangın sonrası mahallede kavga çıktı

Yangının söndürülmesinin ardından, evi yanan E.A. ve yakınları, yangına neden olduğu gerekçesiyle A.U.'ya saldırdı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iki grup arasında çıkan kavgayı güçlükle ayırdı.

Kavgada A.U. yaralanırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili hem yangın hem de kavga nedeniyle inceleme başlatıldı. - TOKAT